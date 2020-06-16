德國民調：中國抗疫勝美國 逾40國受訪者認同

新冠疫情成為中美新戰場；德國民調機構訪問調查全球53個國家及地區12萬人，發現僅3個地區受訪者滿意美國的抗疫表現多於中國，有40多個國家的受訪者認為中國防疫表現勝過美國。

據BBC報導，德國民調機構與丹麥民主國家聯盟共同撰寫的2020民主認知指數，是第三份全球民主認知年度民調報告，其中第11和第12個問題分別就美國和中國應對新冠病毒疫情表示看法。

調查結果顯示，在53個國家及地區中，僅美國、南韓及台灣的受訪者滿意美國抗疫表現，多於滿意中國的抗疫表現；另外40多個國家的受訪者都認為中國勝過美國。等於是約60%的受訪者滿意中國抗疫表現，只有三分之一人滿意美國的表現。

據報導，Dalia Research報告寫著：「幾乎所有國家都表示中國對新冠病毒的反應比美國做得更好。」不意外的是，中國受訪者認為中國抗疫做得好的達95%，認為美國做得好的只有11%。 而美國受訪者53%認為美國做得好，認為中國抗疫工作好的只有40%。

報導指出，新冠疫情使中美關係更加緊張，美國總統川普和國務卿龐培歐多次公開指責中國政府未及時向國際社會傳遞信息，還批評中國散布虛假信息；而中國包括外交部發言人在內的政府官員，則批評美國抗疫不利，指責中國是為了推卸責任。

英國衛報認為，這份報告在周四有美國國務卿龐培歐出席的哥本哈根民主峰會前發布，「透露對美國全球（民主）領導力極深的不滿」。而在中國和美國進入更明確的意識形態對抗之際，這次的峰會很有可能成為支持民主活動人士的集結點。