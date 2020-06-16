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「可能無療效」 FDA叫停使用川普力推的羥氯奎寧、氯奎寧

世界日報 / 記者羅曉媛╱華盛頓報導
羥氯奎寧被川普吹捧為治療新冠肺炎的神藥。 法新社
羥氯奎寧被川普吹捧為治療新冠肺炎的神藥。 法新社

全美新冠確診突破210萬人之際，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)15日不准醫院緊急使用羥氯奎寧(hydroxychloroquine)和氯奎寧(chloroquine)來治療新冠病毒，稱「不太可能有效果(unlikely to be effective)」；這兩款藥物早先都獲川普總統力薦，但醫生多次警告可能導致嚴重心臟問題。

FDA表示，羥氯奎寧和氯奎寧在近期臨床實驗的失敗，顯示這兩款藥物不太可能產生抗病毒效果，對治療新冠病毒可能無療效(may not be effective)，且是弊大於潛在的利。

FDA在3月底發布緊急使用授權，允許由川普多次「背書」的抗瘧疾藥羥氯奎寧和氯奎寧治療新冠病毒，當時只小範圍的實驗證明該藥物能減輕輕度患者的症狀，且有副作用。

FDA此舉被許多人批評是向政治壓力屈服，之後的許多實驗也發現該藥物並不會讓新冠病人受益，醫生也匯報稱羥氯奎寧可能導致心臟問題。

與此同時，伴隨全美各地邁入不同階段復工，新冠疫情也在持續，數據顯示全美已突破200萬大關，15日有超過211萬7200萬人感染，至少11萬6000人死亡；儘管新冠死亡趨勢下行，但新冠病毒仍在全美範圍廣泛傳播，每天新增確診數成千上萬，生活回歸正常的願景依舊遙遠。

全美單日新增確診最多的州現已轉向德州、佛州、喬治亞州、路易斯安那州等地，新增確診平穩增長的地區包括加州、華盛頓州、愛阿華州等地，而紐約州、新澤西州這兩大疫情重災區，已轉到新冠確診數下滑的行列，其他新增確診減少的州還包括伊州、麻州、賓州、馬州等。

這類疫情爆發較早的國家已出現平緩勢頭，但全球新冠確診數仍在迅速增加，單日新增超過10萬，以拉丁美洲最大國家巴西為例，逾88萬的確診數僅次於美國；全球累計確診也超過800萬人，死亡超過43萬人。

新冠肺炎 COVID-19

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