美疫情若反彈 專家：二度封鎖衝擊將更慘

就在各州陸續重啟經濟活動的同時，某些地點新冠病毒確診病例近來卻一路走高。公共衛生專家指出，如果美國爆發第二波疫情，再度封鎖的狀況將比第一次更加慘重，受到疫情影響早已岌岌可危的某些商家，恐將一蹶不振。

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我們可能要面對殘酷的事實，某些州或許需要再度封閉。」

倘若在疫情反彈之下必須再度封閉，專家指出，屆時衝擊程度將超過第一次封鎖。

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Health Metrics and Evaluation)主任莫非(Christopher Murray)表示，民眾長期居家避疫已經出現嚴重疲乏感，居家避疫更讓經濟受到重創，如果又出現第二輪的封閉，商業活動遭受的傷害將超過前一次，「某些處於掙扎邊緣的商家，恐怕再也撐不下去。」

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說：「新冠病毒是不會放暑假的。」

夏夫納進一步指出，暑假反而給了病毒繼續傳播的許多新機會。

莫非分析，接下來幾個月當中，某些州政府面對的最棘手難題，將是如何因應可能出現的二度封閉。

二度封閉的是否成真，取決於每個美國民眾在日常生活當中的實際作為。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)便說：「應該遵守保持社交距離的規定。出入公共場所也應該要戴口罩。」

對於疫情再度升溫恐將讓美國經濟再次重摔，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)上周接受CNBC新聞頻道訪問時說，萬一美國經濟再度封閉，後果恐怕非常重大。他說：「我們不能再讓經濟活動中斷了。」

然而，疫情影響之下的經濟活動究竟要開放或關閉，掌控權並不在聯邦政府手中，而是由各州自行裁量。

雷尼爾說：「如果醫院病床都滿了，加護病房也都沒有空位了，州政府將不得不宣布封閉。」