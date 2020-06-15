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專家：精准防控成新常態 三文魚無端被冤枉

德國之聲 / 德國之聲

據中國媒體報道，6月11日到15日，北京的新冠確診病例新增超過50例，引起國內外極大關注。此前北京已連續50多天沒有本土確診病例，但上周五開始，與新發地農產品批發市場有關聯的人員，集中出現感染。

政府部門立即關閉了多個大型菜市場，有關市場周邊社區也實施封閉管理。多所學校、幼兒園被關閉，北京原定於6月15日的1~3年級小學復課也被叫停。有報道稱，中國多個省份已開始禁止來自北京車輛進入。剛剛松了一口氣的北京和中國民眾，再一次繃緊了防疫的神經。

上海華山醫院感染科主任張文宏對《財新》表示，北京的快速處置與精准管控，為將來中國各地防控散發病例而又不影響社會運轉提供了很好的樣板。

張文宏表示，北京新發地市場與武漢華南海鮮市場兩次疫情，表面看有相似之處，就是在擁擠不通風的市場內聚集性爆發。不同之處是本次首例患者的發病時間在6月初，一周內即被診斷，目前所有的病例都與新發地市場有關，屬於防控早期。而武漢1月20日宣布人傳人，已經離首發病例接近兩個月了。

對於疫情溯源，張文宏認為，疫情源頭還需要更多的數據，需要詳盡的現場流行病學材料和基因測序的全序列的數據。「現在判斷為時過早。」

他認為，北京采取的防疫強度控制在有限的範圍內，確保了整個北京的有序運行。這樣的「精准防控，及時處置，不影響全局的防控策略，應該是今後全國各地防控的常態」。

但張文宏同時指出，新發地市場的吞吐量驚人，後續是否會出現新的爆發點現在還不可知。他說，在很長一段時間內，世界疫情會此起彼伏，中國不可能永遠保持封閉，亞洲地區也會逐漸開放，中國會隨之逐漸打開。因此「讓疫情在接近零病例的水平波動，讓生活在接近常態化的水平繼續，是近期的明智選擇。」

談魚變色？

由於在新發地批發市場三文魚案板上檢測到新冠病毒環境樣本陽性，「三文魚是否會傳播新冠」成為坊間熱議話題。中國各地的許多超市都暫時將三文魚下架。中國媒體援引專家解釋稱，三文魚並不構成傳播新冠的危險。

中國水產科學研究院黃海水產研究所研究員、水生動物病毒學專家黃倢對財新網表示，三文魚感染新冠病毒的可能性「基本上沒有」，而三文魚在加工儲運過程中發生沾染的風險是偶發的，具有流行病學意義的病毒攜帶才值得引起關注，因此沒必要對三文魚等水產品談虎色變。

財新總結多位病毒和水產專家的說法稱，目前，沒有任何科學證據證明魚類、甲殼動物、軟體動物和兩棲動物可以感染並傳播新冠病毒；而新冠病毒通過食物污染進行傳播的可能性也微乎其微。

張文宏也表示，新冠病毒的中間宿主，必須是可以持續攜帶病毒，並且病毒在其體內可以復制。「僅僅發現三文魚案板上有病毒，還遠遠不夠，要發現中間宿主肺髒或者消化道等髒器內的病毒，以及發現病毒復制的證據才可以。污染不等同於攜帶。」

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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