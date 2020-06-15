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韓國考場防疫差 考生憂群聚感染

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
韓國政府重啟考場但防疫配套卻不完善，導致群聚感染風險提高，引起一陣民怨。圖／YouTube
韓國政府重啟考場但防疫配套卻不完善，導致群聚感染風險提高，引起一陣民怨。圖／YouTube

韓國政府考場防疫消極，考生憂群聚感染怒抨擊！韓國國考延宕3個月後近日重啟，但政府防疫措施不力，導致疫情恐再度爆發，考場的防疫作為消極也被拿出來檢視。柳姓考生表示，政府的指引根本是聊備一格，朴姓考生則指出，「如果政府決定取消，會加劇國內就業危機。」

考場防疫差

根據《韓國先驅報》報導，韓國國考延宕3個月後重啟，卻因政府防疫措施不力導致疫情單日新增逾30例確診，疫情有再度爆發的態勢，考生擔憂再陷入「無試可考」的窘境。

上週末韓國有近20萬考生赴全國逾700個試場應考，但政府防疫措施不完善，引起民眾一陣撻伐。柳姓考生表示，政府的防疫指引根本是僅供參考，「考場內的桌椅根本沒有保持1.5公尺以上的安全距離，午餐期間大家也都脫下口罩擠在一起吃飯。」

年輕赴試者多

本來因疫情影響已延宕3個月的國考，9月的場次恐怕會再度取消。「如果政府決定取消，將加劇國內就業危機。」朴姓考生指出，韓國社會結構及受疫情影響的經濟，已讓年輕人找工作非常困難，如果再無考取公務員的機會，恐怕會產生一票無業公民。

即便公務員收入僅高於基本薪資，但工作性質穩定及朝九晚五的時間，加上能一路做到退休，因此吸引許多年輕人投入報考。據《韓聯社》報導，考場雖設立要求考生全程配戴口罩等規範，但因政府人手不足而難以落實。

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