北京社區防控進入戰時狀態 全市展開「敲門行動」

北京市近日出現新一波新型冠狀病毒肺炎本土疫情，4日內出現79宗確診病例，引起廣泛關注。

目前，北京市委組織部宣布全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，並開展「敲門行動」大排查。此外，「北京消費季」的線下活動亦需推遲或取消。

6月15日下午，北京市舉行第118場新冠肺炎防疫發布會，北京市委組織部部務委員徐穎介紹社區防控措施。徐穎表示，全市社區防控工作迅速進入戰時狀態，全市7120個社區和村，近10萬名社區工作者投入抗擊疫情戰場。

此外，全市各社區和村全面開展「敲門行動」，通過張貼公告、上門詢問、電話微信聯繫等多種方式，排查5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的人員近20萬，以社區為單位就近安排核酸檢測，並作居家觀察。

三區早前已宣布進入「戰時狀態」

北京門頭溝區今日稍早已宣布進入戰時狀態，通過開展「敲門行動」作地毯式全面排查，要求各社區、村嚴格落實「應排盡排、不落一戶」的工作要求，嚴把「入口關」，24小時值守查驗。通過敲門入戶、電話詢問、張貼公告、社區微信群等方式，進行溝通宣傳、逐戶詢問，要求去過新發地相關人員主動報告，並做好信息登記工作。

大興區也於同日進入緊急狀態，啟動「戰時」機制，開展新一輪「敲門行動」，對5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員開展大排查。鎮街、園區基地落實全域管控責任，採取張貼公告、微信群、電話聯繫、實地走訪等多種方式開展自下而上「地毯式」排查。

而在較早前，豐台區因應該區於12日出現5宗確診病例，病例行動軌跡涉及新發地市場部分商戶，已於13日啟動戰時機制，成立現場指揮部，對新發地市場及周邊小區採取封閉管理措施。

「北京消費季」線下活動推遲或取消

此外，於6月6日上午起啟動的「北京消費季」系列活動，部分線下活動因疫情需推遲或取消。

北京市商務局近日發布的《關於從嚴從緊抓好商業服務業疫情防控工作的緊急通知》提到，「北京消費季」線下各種儀式、發布會、現場展賣等易造成人員聚集的促消費活動取消或推遲。

《通知》又要求商戶要嚴格員工的健康管理和個人防護，落實「四早」措施，堅決杜絕帶病上崗；近14天到過新發地批發市場的人員，要立即安排其就近進行核酸檢測。餐飲企業暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚餐活動。控制經營場所人員密度，防止人群聚集，嚴格落​​實口罩、測體溫、消殺通風、核驗健康寶及掃碼登記等措施。

延伸閱讀：

中國北京拉響疫情警報 華專家：不會成為第二個武漢

【新冠肺炎】北京多區展開核酸檢測 預約人數爆滿

文章授權轉載自《香港01》