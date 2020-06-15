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中國CDC專家：北京疫情出乎意料 形勢嚴峻

中央社 / 台北15日電
北京市民對新一波疫情感到擔憂，15日在醫院外諮詢核酸檢測相關資訊。美聯社
北京市民對新一波疫情感到擔憂，15日在醫院外諮詢核酸檢測相關資訊。美聯社

針對北京爆發新一波新冠肺炎疫情，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天說，北京這次疫情「出乎意料，形勢還是嚴峻的」。且疫源新發地市場很大，把流行病學調查清楚就是個挑戰。

吳尊友並針對北京這波疫情的病毒來源表示，從組成結構來看，此次病毒不像北京2個月以前出現病例的毒株，「更像歐洲的，但是歐洲的不代表來自歐洲國家」。這一說法，基本呼應北京市疾控中心14日主張，病毒「是從歐洲方向來的」的結論。

綜合中國媒體報導，吳尊友表示，這波疫情的特徵有二。一是在全中國疫情「基本上阻斷了各類傳播」的形勢下，在北京卻突然出現爆發性的、且短時間內集中出現的病例。

二是疫情發生在新發地這個（規模、人潮）很大的批發市場，要把流行病學調查搞清楚本身就是一個挑戰，這項工作還在進行中。

但吳尊友強調，北京14日一舉報告了30多例確診，在一天裡就完成報告，而不是等這些病人陸續發病後到醫院就診再發現。且發現疫情後，透過多項技術就鎖定疫源在新發地，主動篩查出許多病例。這代表因應措施迅速，可在第一時間切斷傳播，對防疫工作有利

吳尊友說，北京這波疫情的源頭調查仍在進行中，初步調查結果顯示「肯定不是在北京的原發地發生的，是從外地引進的」。

針對北京這波疫情病毒來自歐洲，吳尊友解釋，「歐洲」的概念是廣泛的，包括要與美國病毒毒株進行分析，其中大部分來自歐洲；而俄羅斯的病例大部分也源於歐洲。

吳尊友說，中方實驗室的檢測結果顯示，毒株源於歐洲「可能來自歐洲國家，也可能來自美洲國家，也可能來自俄羅斯」，還有待與進一步蒐集訊息幫助判斷。

新冠肺炎 COVID-19

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