疫情又來…北京超市出現集體搶菜 民眾：跟之前武漢一樣

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北京新發地農產品批發市場被認為是疫源地而關閉，嚴重衝擊物資供給，有網友在微博分享「集體搶菜」的場面，超市門口大排長龍，超市物資幾乎被搬光，沒搶到菜的民眾驚呼：「怎麼現在超市跟之前武漢一個樣了？」

據法廣引述報導，由於新發地批發市場貨物占全市蔬菜供應七成以上，被稱為北京的大菜籃子、大水果盒子。現在市場被封閉、批發中斷，衝擊了北京農產物資供應，引發恐慌與搶購潮。

據報導，網友在微博分享的相關畫面，畫面中，大量人潮淹沒超市周邊，許多民眾都推著購物車在外等待，排隊人龍幾乎看不到頭。賣場內，各項蔬果幾乎全被掃光。有人看著菜架，無奈的說，現場只剩下黃瓜，最後買了一堆，準備在家煮著吃、炒著吃、拌著吃、蘸著吃，吃不完就做成醃黃瓜。也有網友爆料，朝陽好多大點的超市都關門了。

據中央社報導，北京新發地農產批發市場被迫關閉後，緊鄰北京的河北省啟動應對機制，各地向北京增加蔬果供應，光是14日一天就增加300噸的供應量。

報導指出，河北省多個地方目前已啟動應對機制，在原有基礎上加強對北京市場的供應，「保障首都菜籃子」，讓首都居民吃上「新鮮菜、安全菜、放心菜」。

有河北第一農業大縣之稱的定州市官員表示，60多個蔬果冷藏庫全部啟動，每天可向北京市場供應菜、蛋、肉類3萬噸。