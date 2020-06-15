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解讀北京疫情 中國專家：好壞消息都有

中央社 / 台北15日電
6月15日清晨，河北石家莊一小學生在家中通過平板電腦收看直播上數學課。據瞭解，河北小學一至三年級本月15日應該開學復課，但受到北京新冠肺炎疫情的影響，該省多地市小學低年級復課被臨時叫停。 中國新聞社
6月15日清晨，河北石家莊一小學生在家中通過平板電腦收看直播上數學課。據瞭解，河北小學一至三年級本月15日應該開學復課，但受到北京新冠肺炎疫情的影響，該省多地市小學低年級復課被臨時叫停。 中國新聞社

北京市近日出現新一波武漢肺炎本土疫情，引起廣泛關注。中國專家張文宏表示，這次疫情好壞消息都有，好的是各種現象顯示疫情可控，壞消息則是不能確定是否會出現新的爆發點。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，上海華山醫院感染科主任張文宏因對疫情的解讀而廣為人知。他昨天晚間接受陸媒財新網訪問時，再度對北京近日重現的疫情做出判斷。

他說，北京這波疫情既有好消息也有壞消息，好消息是所有病例都與新發地農產品批發市場有關，沒有看到無傳播途徑的病例，說明防控處於疾病擴散的早期，「按照目前的處置力度與速度，這場疫情可控」。

至於壞消息，張文宏表示，「新發地市場的吞吐量驚人，後續是否會出現新的爆發點現在還不可知」。

雖然如此，他認為，北京在防控上做到了快速處置與精準管控，防疫的強度控制在有限範圍內，確保了整個北京的有序運行，除了爆發疫情的優先街區，其他地方仍維持正常的社會運行。

張文宏說，未來一段時間全球疫情仍會此起彼落，由於中國不可能永遠保持封閉，因此「今天北京所做的精準防控，及時處置，不影響全局的防控策略，應該是今後中國各地防控的常態」，也就是讓疫情在接近零病例的水平波動，並且讓生活在接近常態化的水平繼續。

此外，在談到首先傳出疫情的武漢市以及北京這波病例都來自傳統市場一事，張文宏說，表面看來，兩件事有相似之處，就是都在擁擠不通風的市場內聚集性爆發，其中武漢市疫情首先出現在華南海鮮市場。

不過，二者也有不同之處，也就是北京這次首例患者發病時間在6月初，並於一週內確診，目前所有病例都與新發地市場有關，屬於防控早期；而武漢1月20日宣布武漢肺炎可「人傳人」之際，已經離首發病例近兩個月。

報導說，截至目前，北京這波疫情只有一名重症患者，有人因此猜測病毒有減弱趨勢。對此，張文宏說，這次疫情的初發時間點應該是6月初，發現早、感染者年齡不大、大多是中年人，避開了與重症相關的因素，「還不能說是病毒的毒力減弱了」。

相隔56天後，北京市11日再度傳出1起本土確診病例，疫情並且快速蔓延，據官方通報，截至昨天午夜12時，共新增79例確診。

新冠肺炎 COVID-19

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