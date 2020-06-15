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疫情再爆？北京5天79確診 封鎖「新發地市場」的病毒謎團

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北京7萬多人接受核酸檢測 59人陽性

中央社 / 台北15日電
6月15日清晨，河北石家莊一小學生經過一小學校門口。據瞭解，河北小學一至三年級本月15日應該開學復課，但受到北京新冠肺炎疫情的影響，該省多地市小學低年級復課被臨時叫停。 中國新聞社
6月15日清晨，河北石家莊一小學生經過一小學校門口。據瞭解，河北小學一至三年級本月15日應該開學復課，但受到北京新冠肺炎疫情的影響，該省多地市小學低年級復課被臨時叫停。 中國新聞社

中國北京市近日疫情反彈，官方指出，14日共7萬6499人接受病毒核酸檢測，59人為陽性；而另一爆發群聚疫情的玉泉東市場已經休市，周邊10個社區實施封閉管理和居家隔離，並進行核酸檢測。

北京市今天上午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防控工作記者會，會中宣布北京昨天新增36例確診病例和6名無症狀感染者。

綜合北京青年報和財新網報導，北京市政府發言人徐和建在會中表示，新發地市場發生群聚疫情，北京疫情擴散風險很高，將採取果斷措施，「以新發地和周邊地區為重點，實施最嚴格流調（流行病學調查）、全面溯源工作，對重點地區、重點區域、重點人群檢測全覆蓋，逐步擴大檢測範圍，即時發現確診病例和無症狀感染者」。

北京市衛健委發言人高小俊表示，按照「應檢盡檢，願檢盡檢」的原則，14日北京全市共7萬6499人進行病毒核酸檢測，有59份結果為陽性，其中地壇醫院的已在院病例27份，新增確診病例21份，而有待診斷的陽性檢測有11份。

截至15日6時，北京16個區和經濟技術開發區設置了193個採樣點。

高小俊也指出，豐台區已完成新發地市場內人員採樣8950人，完成病毒核酸檢測6075人，檢測完成率是67.9%，核酸檢測結果是陰性。

另外，截至14日2時，新發地市場周邊11個社區共4萬1510人接受採樣，檢測6284人，結果為陰性。而14天內出入新發地市場的人員，累計有2萬9386人完成採樣，檢測1萬2973人，結果也是陰性。

除了新發地市場外，海淀區的玉泉東商品交易市場今日也出現多起和新發地相關的病例。海淀區常務副區長李俊杰在會中表示，13日8時起已暫停玉泉東交易市場，進行環境消毒殺菌，完成對市場內所有工作人員、市場內外環境採樣工作。

他也指出，15日零時起啟動對市場周邊10個社區封閉管理和居家隔離，並進行核酸檢測。

北京青年報統計，自11日起，北京已累計新增79起的本土確診病例。

新冠肺炎 COVID-19

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