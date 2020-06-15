北京4天新增79例確診 專家：低溫易傳播病毒

相隔56天後，中國首都北京市11日再度傳出1起武漢肺炎本土確診病例，隨後疫情快速蔓延，截至14日午夜12時，共新增79例確診患者，密集接觸者更擴散至遼寧、河北，連四川也出現疑似病例。

這次疫情集中在北京新發地批發市場，且傳出在市場內切割進口鮭魚的砧板上檢測到病毒。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受官媒訪問時分析，在低溫環境下，病毒可以在這些表面存活2至3個月。民眾應避免生食，在處理生鮮食材時也應注意衛生。

綜合陸媒報導，北京西城區官方11日深夜通報新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土確診病例，患者的活動軌跡涉及新發地批發市場，經後續檢測，在市場從業人員及環境中檢出病毒核酸陽性。

隨後，疫情快速擴散，據北京市衛生健康委員會每日通報，截至14日午夜12時，當地4天內新增79例本土病例，其中大量患者來自新發地批發市場。這些患者的密切接觸者也接連感染，且出現跨省傳播。

遼寧省衛生健康委員會13日通報，瀋陽新增2例確診病例為北京確診病例的密切接觸者；河北省衛健委今天也通報，當地新增3例確診病例以及1例無症狀感染者為同一家人，確診者為一名31歲的男子、他的女兒與岳母，他的妻子則為無症狀感染者。

根據通報，這對31歲的夫妻5月14日曾帶著6歲女兒一同前往北京，直到6月8日都在新發地經商，返回河北後，女兒於11日出現發燒症狀後就醫，12日起接受集中隔離。

男子的岳母6月5日也曾在新發地批發漁貨，11日搭乘計程車返回河北，12日就醫並接受隔離。

四川省市衛健委今天也通報，當地14日新增一例疑似病例，這名女子9日從北京乘機抵成都後，乘私家車抵達雅安市石棉縣，她的丈夫為13日北京確診病例。

關於北京這波病毒的來源，據官媒人民日報網，北京市疾控中心研究員楊鵬14日在記者會上表示，透過全基因組測序發現，病毒是「從歐洲方向來的」，初步判定與輸入性有關，但病毒究竟如何而來仍無法確定。有可能是汙染的海產品或肉類，或是進入市場的人透過分泌物進行傳播。

雖然北京官方還未公布疫情源自何處，但爆發疫情的新發地市場董事長張玉璽日前表示，在切割鮭魚的砧板上驗出2019冠狀病毒。

吳尊友昨天接受中國中央電視台訪問時則分析，在採集含有病毒的生物樣本時，這些樣本都是儲存在低溫的環境，溫度越低，保存的時間越長。像冷凍一類的食品，如果汙染的話，病毒可以在這些表面存活2至3個月的時間。

他表示，由於絕大多數蔬菜都是當地生產或者周邊地區生產，不會遭受汙染、引發感染的問題。但現在還沒有完全確定是食品造成傳染，只是高度懷疑有物品汙染可能性最大，還要進一步調查研究。

吳尊友並呼籲民眾盡可能不要購買進口農產品或冷凍食品，一定要煮熟，不能生食，在處理生鮮食品時也要注意手部衛生。