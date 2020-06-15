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疫情再爆？北京5天79確診 封鎖「新發地市場」的病毒謎團

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北京4天新增79例確診 專家：低溫易傳播病毒

中央社 / 台北15日電
北京疫情拉警報，新發地市場所在地豐台花鄉地區，升級為大陸唯一高風險區。北京對新發地附近居民以及五月卅日以來到過新發地的民眾進行核酸檢測。（美聯社） Virus Outbreak China Workers in protective suits check people's names on the list who were either living surrounding the Xinfadi wholesale market or have visited to the market to get a nucleic acid test at a stadium in Beijing, Sunday, June 14, 2020. China is reporting its highest daily total of coronavirus cases in two months after the capital's biggest wholesale food market was shut down following a resurgence in local infections. (AP Photo/Andy Wong)
北京疫情拉警報，新發地市場所在地豐台花鄉地區，升級為大陸唯一高風險區。北京對新發地附近居民以及五月卅日以來到過新發地的民眾進行核酸檢測。（美聯社） Virus Outbreak China Workers in protective suits check people's names on the list who were either living surrounding the Xinfadi wholesale market or have visited to the market to get a nucleic acid test at a stadium in Beijing, Sunday, June 14, 2020. China is reporting its highest daily total of coronavirus cases in two months after the capital's biggest wholesale food market was shut down following a resurgence in local infections. (AP Photo/Andy Wong)

相隔56天後，中國首都北京市11日再度傳出1起武漢肺炎本土確診病例，隨後疫情快速蔓延，截至14日午夜12時，共新增79例確診患者，密集接觸者更擴散至遼寧、河北，連四川也出現疑似病例。

這次疫情集中在北京新發地批發市場，且傳出在市場內切割進口鮭魚的砧板上檢測到病毒。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受官媒訪問時分析，在低溫環境下，病毒可以在這些表面存活2至3個月。民眾應避免生食，在處理生鮮食材時也應注意衛生。

綜合陸媒報導，北京西城區官方11日深夜通報新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土確診病例，患者的活動軌跡涉及新發地批發市場，經後續檢測，在市場從業人員及環境中檢出病毒核酸陽性。

隨後，疫情快速擴散，據北京市衛生健康委員會每日通報，截至14日午夜12時，當地4天內新增79例本土病例，其中大量患者來自新發地批發市場。這些患者的密切接觸者也接連感染，且出現跨省傳播。

遼寧省衛生健康委員會13日通報，瀋陽新增2例確診病例為北京確診病例的密切接觸者；河北省衛健委今天也通報，當地新增3例確診病例以及1例無症狀感染者為同一家人，確診者為一名31歲的男子、他的女兒與岳母，他的妻子則為無症狀感染者。

根據通報，這對31歲的夫妻5月14日曾帶著6歲女兒一同前往北京，直到6月8日都在新發地經商，返回河北後，女兒於11日出現發燒症狀後就醫，12日起接受集中隔離。

男子的岳母6月5日也曾在新發地批發漁貨，11日搭乘計程車返回河北，12日就醫並接受隔離。

四川省市衛健委今天也通報，當地14日新增一例疑似病例，這名女子9日從北京乘機抵成都後，乘私家車抵達雅安市石棉縣，她的丈夫為13日北京確診病例。

關於北京這波病毒的來源，據官媒人民日報網，北京市疾控中心研究員楊鵬14日在記者會上表示，透過全基因組測序發現，病毒是「從歐洲方向來的」，初步判定與輸入性有關，但病毒究竟如何而來仍無法確定。有可能是汙染的海產品或肉類，或是進入市場的人透過分泌物進行傳播。

雖然北京官方還未公布疫情源自何處，但爆發疫情的新發地市場董事長張玉璽日前表示，在切割鮭魚的砧板上驗出2019冠狀病毒。

吳尊友昨天接受中國中央電視台訪問時則分析，在採集含有病毒的生物樣本時，這些樣本都是儲存在低溫的環境，溫度越低，保存的時間越長。像冷凍一類的食品，如果汙染的話，病毒可以在這些表面存活2至3個月的時間。

他表示，由於絕大多數蔬菜都是當地生產或者周邊地區生產，不會遭受汙染、引發感染的問題。但現在還沒有完全確定是食品造成傳染，只是高度懷疑有物品汙染可能性最大，還要進一步調查研究。

吳尊友並呼籲民眾盡可能不要購買進口農產品或冷凍食品，一定要煮熟，不能生食，在處理生鮮食品時也要注意手部衛生。

新冠肺炎 COVID-19

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