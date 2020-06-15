疫區手記／惡房東還是惡房客？ 疫情中難斷的糊塗案

一場突如其來的新冠疫情，讓向來勢同水火的房東與房客關係雪上加霜，政府為房客減壓，提倡緩交房租，結果補了西牆、卻拆了東牆，一手成就了猛吃霸王餐的租霸，另一手造就了苦吞啞巴虧的房東。

租房糾紛是長期存在的問題，但在新冠肺炎疫情下，華人小房東因收不到房租，無法支付銀行貸款，又要繳交紐約高額地稅，苦惱地一夜白頭；有的租客領到聯邦和州府失業救濟金，又有州府「禁止驅趕租客令」的保護，硬是不繳房租，惡意變成租霸。

這場新冠疫情中，紐約的租客家庭除可獲聯邦政府發給成人1200元、兒童500元的紓困金，失業者每周可領聯邦政府600元，以及州府根據報稅額度一周給付最高504元失業救濟金，再加上紐約市府對公校孩子提供餐點，以及數百元食物補助金來看，這筆「災難財」確實讓部分家庭在失業期間的收入，要比平時上班多。

還有，州長葛謨(Andrew Cuomo)在疫情蔓延的3月下旬，頒布為期90天的暫停驅趕租客命令，禁止住宅建築和商用建築的房東，用任何方式驅逐租客或恣意清空租客房間，又於5月初延長該令到8月20日。

這項命令確實能保障因失業而無法支付房租者安心在家避疫，也能保護當時仍須外出工作者，不用擔心無故遭房東驅趕，落得無家可歸；不過，儘管大多人都能理解和感謝政府在金援和權益層面協助的美意，仍有不少人扭曲利用，導致租霸問題再次浮出檯面。

財務吃緊、房客侮辱 房東一夜白髮

5月時我在一場臨時記者會上認識十來名華人小房東，他們嘆說，疫情前紐約法律本就過分偏袒租客，新聞常報導房東如何打壓租客，多惡劣、多讓人不齒；然而，很少人真正去聆聽小房東心聲，包括他們移民打拚數十年才得以貸款置產，如今因疫情收不到租金，卻得繼續支付銀行貸款、交水電費，甚至還得處理有錢不付租，卻仍然理直氣壯霸租者的問題。

紐約華人小房東此前召開會議，反映疫情間遭遇租霸經歷。（記者賴蕙榆／攝影）

那天採訪中，我對神情憔悴、身上配戴化療儀器的王女士特別有印象，說到激動時，她把衣服掀起來給我看。

王女士去年才在長島置產，平時靠著護工工資以及每月2700元的租金收入繳交治療癌症費用、房貸及其他生活開銷；疫情蔓延後，她已經兩個月沒收到租金，工作服務的家庭也因害怕她把病毒帶到家中，暫時不讓她上工。

說到面對吃緊的財務壓力，還得承受房客怒罵及威脅，她忍不住掉淚說：「我一天就白了好多頭髮，還得看精神科、服藥控制情緒。」

根據紐約房東業主協會統計， 疫情間多數房東不但遇上惡意不繳租房客，甚至有八成比例曾遭房客言語侮辱和威脅， 心理和經濟遭受雙重打擊。

疫情下，王女士已難負擔經濟重壓，還遭房客怒罵威脅，需服用精神藥物控制。（記者賴蕙榆／攝影）

疫情下，王女士已難負擔經濟重壓，還遭房客怒罵威脅，需服用精神藥物控制。（記者賴蕙榆／攝影）

在史泰登島租房給外族裔夫婦的任女士就說，她的租客年收入14萬元，疫情前就不按時交租，自己心地軟，每回都多給幾天寬容；沒想到政府宣布暫停驅趕租客令後，房客此前低聲拜託延租的態度出現180度轉變，甚至曲解法案意思，在她上門要租時怒罵「臭中國佬，你怎麼有臉來要錢，政府說現在不用給錢，我白白繳租不就是傻子！」

除了這幾個例子，社交媒體上也常聽到房東嘆，這些租霸寧願把疫情補助金拿去買車、線上血拼，也不願交租，報警警方也無力協助。

老實交租、房東找碴 房客也感無奈

不過，這也讓我想起一名友人，他跟朋友租房子，不僅疫情間交租準時、不主動和房東或其他房客起爭執，卻還是慘遭房東施以「人情壓力」、「情緒綁架」方式逼遷。

朋友向我吐苦水說，居家避疫期間，所有人都承受不少心理壓力，但自己突遭房東朋友找碴、挑刺，甚至每日起床是被其大放音樂吵醒，有次還影響工作開會。然而，當他向房東反應問題時，希望第三方介入客觀調停，房東嘴上說會進一步溝通，卻遲遲沒有做出實質改善，甚至打探他是否有計畫搬家。

朋友懷疑是房東有意收回房源，但受禁止驅趕租客令限制，才用這種方式變相逼遷。他的經歷也令我十分不解，疫情下房東不是更應該「死守」這些仍老實交租的「善良人」？

說租房糾紛本就複雜，再搭上新冠疫情，問題變得更棘手。

疫情考驗著人性，否則為何出現租霸、惡意逼遷的房東，甚至是出現只想仰賴政府救濟、躺賺而遲遲不願復工者？