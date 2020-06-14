北京疫情再起 中國：嚴查源頭堅決遏制蔓延

中央社 / 台北14日電
北京市新冠肺炎疫情突然升高，被認為是疫源地的新發地農產批發市場被迫關閉。 聯合報系資料照片／特派記者賴錦宏攝影
北京市新冠肺炎疫情突然升高，被認為是疫源地的新發地農產批發市場被迫關閉。 聯合報系資料照片／特派記者賴錦宏攝影

中國國務院聯防聯控機制今天針對北京市新冠肺炎疫情升高召開會議，下令採取堅決果斷措施，遏制聚集性疫情擴散蔓延；要對新發地市場周邊實施最嚴格的流行病學調查，全面開展疫情溯源。

央視新聞報導，這場會議還提出，要深入開展「新時代愛國衛生運動」，對全中國農貿市場、餐飲等場所及物流等環節，集中開展消毒殺菌。

會議指出，北京這次聚集性疫情，與新發地農產品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大。因此要以新發地市場及周邊地區為重點，實施最嚴格的流調，開展深入全面的溯源工作。

這場會議提到，支持北京市提升核酸檢測能力，對「重點區域、重點人群檢測全覆蓋」，逐步擴大檢測範圍。嚴格社區管控措施，開展拉網排查，對「四類人員」（確診病例、疑似病例、無法明確排除感染新冠肺炎的發燒患者、密切接觸者）進行集中隔離管理。

會議還說，要加強所有醫療機構發燒門診規範設置和改造，嚴格落實首診負責制，強化院感防控。

這場會議要求，各地區、各部門必須時刻「繃緊疫情防控這根弦」，強化「四方責任」（屬地、部門、單位、個人），慎終如始抓好「外防輸入、內防反彈」工作。

新冠肺炎 COVID-19

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