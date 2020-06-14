北京疫情再起 中國：嚴查源頭堅決遏制蔓延

號稱「天子腳下」的中國大陸首都北京，連日爆發多起本土病例，引發關注，連北京市委書記蔡奇都親上火線召開主持防疫會議，坦言北京「進入非常時期」，可見疫情之嚴峻。這波疫情爆發地「北京新發地農產品批發市場」位於北京市豐台區，南四環至南五環間，距離北京天安門廣場約20公里距離。各界好奇，「新發地」究竟是個什麼「地」？為何它對北京，甚至整個中國大陸都如此重要？

2020-06-14 17:32