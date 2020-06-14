北京再增8例新冠肺炎 官方：病毒株來自歐洲

繼昨天全天激增36例後，北京市官方下午宣布，全市今天凌晨0時至早上7時又新增8例新冠肺炎確診病例，總計11日以來共新增51例。官方並表示，北京這波疫情的病毒是「從歐洲方向來的」。

人民日報客戶端報導，北京市政府下午舉行防疫工作記者會，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，新增的8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，均與新發地批發市場有關。

根據報導，今天新增的8個病例中，有7例的疫情調查已經完成。結果顯示，這7例中的3例是新發地市場員工，2例曾前往新發地市場購物，2例則是確診病例的密切接觸者。

至於北京這波病毒的來源，北京市疾控中心研究員楊鵬在記者會上表示，透過全基因組測序發現，病毒是「從歐洲方向來的」，初步判定與輸入性有關，但病毒到底怎麼來的還無法確定。有可能是汙染的海產品或肉類，或是進入市場的人透過分泌物進行傳播。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光今天表示，中國國家衛健委和疾控中心專家已經分離出北京這波病毒的基因。基因測序的初步結果顯示，病毒株「不像是中國國內流行的類型」。