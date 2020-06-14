北京再爆疫情 專家：病毒株不像中國流行類型

中國北京又出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的本土疫情，13日確診人數多達36人，首都進入非常時期。中國專家曾光指出，目前分離出的病毒株並不像中國流行的類型。

北京11日新增1例本土確診病例，12日再添6例，13日暴增為36例，全部都和豐台區的新發地市場有關。疫情還出現跨省傳播，遼寧省13日新增的2例確診，也都是北京病例的密切接觸者。

綜合陸媒時代財經和健康時報報導，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，國家衛健委和中國疾控中心專家已經參戰，並分離出病毒基因。而基因測序的初步結果顯示，病毒株不像是中國國內流行的類型。

他表示，目前做了2例樣本檢測，還要繼續擴大檢測，這對判斷疫情走向有重要作用。

北京官方還未公布疫情源自何處，但爆發疫情的新發地市場董事長張玉璽日前表示，在切割鮭魚的砧板上驗出2019冠狀病毒。

曾光則表示，目前還不清楚病毒的來源，不知道是「人感染了三文魚（鮭魚），還是三文魚感染病毒在前」。而鮭魚又比較特殊，往往生吃，因此建議北京居民暫時不要吃鮭魚。

此外，曾光認為，目前還沒必要對北京市民進行全面的病毒核酸檢測，但有必要進一步擴大排查範圍，包括新發地社區直營店、相關的店舖、飯店等地，都要進行人員、環境和食品檢測。

而北京市政府新聞發言人徐和建13日也在記者會上表示，「北京已進入非常時期」，不但新發地市場封閉休市，全面消毒，周邊社區也實施封閉式管理。同時，要擴大採樣、核酸檢測、流行病學調查，和相關人員醫學觀察的範圍，尤其核酸檢測要做到「應檢盡檢、願檢盡檢」，務求控制疫情不再惡化。