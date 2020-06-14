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美國傳染病專家：新冠病毒源於蝙蝠而非人造

德國之聲 / 德國之聲中文網

美國非政府組織生態健康聯盟(EcoHealth Alliance)主席、傳染病專家彼得·達薩克（Peter Daszak）6月9日在《衛報》上發表文章，題為「忽略陰謀論 科學家們清楚Covid-19不是在實驗室裡創造的」。該文回應了英國軍情六處前負責人理查德·迪爾洛夫爵士（Sir Richard Dearlove）6月3日有關新冠疫情源於一起實驗室病毒洩露事故的看法。迪爾洛夫爵士當時援引了一份所謂的「重要」科學論文。該論文認為，新型冠狀病毒並非自然產生，而是由中國科學家創造的。一個多月前，美國國務卿彭佩奧也稱，有大量證據表明，新冠病毒源於武漢的實驗室。

彼得·達薩克在文章中指出，確定一場大流行病的起源和出現，就像研究一場飛機失事一樣，混亂而復雜，「確定一種新病毒的起源是非常困難而且耗時，需要邏輯和理性。」

他說，「過去15年，我們在中國工作，分析了出現Sars和Covid-19的那組病毒。我們對16,000余只蝙蝠進行了采樣，結果表明，Sars是由菊頭蝠攜帶的冠狀病毒群中產生的，這種蝙蝠遍布中國南部和中部，並經常在濕貨市場中交易。我們發現，和Sars有關的病毒在實驗室中可以影響人體細胞，讓實驗室動物患病，阻礙旨在保護我們的藥物和疫苗的效果。我們和研發突破性藥物瑞德西韋的科學家一起工作，證明其對已知的人類冠狀病毒和我們估計可能出現的病毒有效。我們對這些病毒提出了警告，指出它們可能會導致下一次大流行。」

堅信Covid-19起源於蝙蝠

彼得·達薩克繼續寫道：「在中國15年的工作使我們處於一個獨特的位置，可以相當自信地確定Covid-19可能的來源。我們最近發表了一篇同行評議的論文，報告了781個以前科學家不知道的蝙蝠源冠狀病毒基因序列。這些病毒包括已知的Sars-CoV病毒、Sars-CoV-2病毒和2016、2017年在廣東導致2.5萬頭豬死亡的Sads-CoV病毒的近親……我們的報告堅定地認為，Covid-19起源於蝙蝠，地點在中國雲南、緬甸、老撾和越南邊界病毒進化的熱點地區。」

彼得·達薩克說，對於英國軍情六處前負責人迪爾洛夫爵士提到的「重要」報告，其中一位作者，挪威軍方首席科學顧問約翰·弗雷德裡克·莫克斯內斯（John Fredrik Moxnes）已經從論文中撤下了自己的名字，而來自弗朗西斯-克裡克研究所和倫敦帝國理工學院的科學家也否定論文的結論。

彼得·達薩克還指出，2018年，他們對生活在雲南農村地區的人們進行了一項初步調查，發現將近3％的人帶有蝙蝠冠狀病毒的抗體。「如果將這一數據擴展到已知有蝙蝠攜帶冠狀病毒的東南亞人口稠密的地區，我們可以可靠地估計，那裡每年有一百萬到七百萬人感染蝙蝠冠狀病毒。」

彼得·達薩克在文章最後寫道，「我們估計，在東南亞農村等新興疾病熱點地區的野生動物中，有170萬種未被發現的病毒。我們不應該追逐陰謀論，而應將注意力集中到這些地區以及前線社區。像這樣的大流行病並不是一生只會出現一次的悲劇。忽視全球科學界對它們如何以及為何出現的指導，將讓我們所有人付出巨大的代價。」

樂然/葉宣（《衛報》等）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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