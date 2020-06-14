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法國計畫7月起 非申根國旅客也可入境
法國內政部長和外交部長12發表聲明表示，15日將解除所有與其他歐洲申根區國家的邊界管制措施；7月1日起將逐步對申根區以外國家重新開放邊境。
路透報導，法國將自15日解除在歐洲內部邊界（陸海空）所有交通管制，來自歐盟會員國以及安道爾、冰島、列支敦斯登、摩納哥、挪威、聖馬利諾共和國、瑞士和梵蒂岡的旅客，也將能不受限地進入法國領土。
但聲明指出，法國對西班牙及英國將繼續實施邊境管制，包括入境旅客隔離兩周。
法國3月中關閉邊境以防疫情蔓延，但歐盟11日建議會員國於7月1日起對巴爾幹半島部分國家開放邊境。因此根據聲明，法國也「將自7月1日起逐步開放申根區外部邊界」。
法國外長和內政部長在聲明中說，法國重新開放步調會與歐洲其他國家一致，並將依歐盟和申根區以外國家各自健康狀況而異，逐步開放。報導也指出，無論來自哪個國家，國際學生將獲准入境法國，予以特別接待安排，簽證及居留證申請會優先處理。
馬克宏18日訪英 會王儲查理
另據中央社引述法新社報導，法國總統馬克宏18日將前往倫敦，紀念前法國總統戴高樂在二戰期間號召法國人民抵抗納粹占領的80周年活動，期間將與英國王儲查理會面，這將是疫情危機以來，馬克宏首次前往外國進行訪問。
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