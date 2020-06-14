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南韓首都圈又增43確診 「無限期延長」強化防疫措施
南韓13日新增確診低於50例，但大首爾地區仍持續出現群聚感染，南韓防疫部門宣布，決定無限期延長原定於14日結束的首都圈「強化版防疫措施」。
南韓聯合新聞通訊社報導，境內新增49起病例，其中44例為本土感染，並有43人來自首爾與周圍地區，多數與宗教集會、物流中心和運動場所有關，目前累計1萬2051例確診。
南韓保健福祉部長朴凌厚12日表示，在國內每日新增病例降至個位數以前，防疫衛生措施將繼續實施。他還警告，疫情若未好轉，將再度實施嚴格的社交距離措施。
東京連3天增逾20例
NHK報導，日本東京都12日起進入第3階段的緩和措施，卡拉OK、柏青哥、網咖等重啟營業。但13日新增24例確診，連續三天超過20例；當中有11例曾與確診者有過密切接觸，其餘13人目前感染途徑不明。
如果單日新增確診病例又增至50例以上，東京都將重新收緊管制措施。日本累計確診患者為5497人。
北海道唱K咖啡廳 41確診
此外，北海道有可讓人唱卡拉OK的咖啡廳爆發群聚感染，札幌及周邊地區18間咖啡廳、共41名顧客及職員染疫。當局已要求爆出疫情的咖啡廳暫停營業。其實當局早前已對卡拉OK進行管制，但是附設卡拉OK服務的咖啡廳、小吃店，卻成了漏網之魚。
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