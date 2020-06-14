巴西4.2萬人新冠肺炎不治！慘到無處葬 挖公墓騰空間

新冠病毒疫情持續在拉丁美洲蔓延，其中巴西連續數日死亡病例超過1200人，境內累計4萬2720人病故在全球僅次於美國，確診則達85萬514例，還出現公墓必須清除死者遺骨，以埋葬更多染疫過世病患的情況。

美聯社報導，聖保羅市殯葬管理處12日發表聲明，表示公墓中入土至少3年的遺體，將被挖出來放到有編號的袋子中，暫時保存在儲存箱中，並在15天內分別被送往其他數個公墓存放，以便挪出空間下葬死於新冠肺炎的遺體。

專家預測：巴西疫情高峰在8月

巴西最大公墓「維拉福爾摩沙公墓」職員表示：「人們常說沒什麼能嚇倒挖墓的人，但是今天新冠病毒讓人感到恐懼，不只是挖墓者，還有我們的家人，這是非常、非常可悲的。」

美聯社報導，聖保羅市目前是巴西疫情最嚴峻的地區，但本周卻宣布開放商店營業，部分專家擔心，確診病例可能再度激增。巴西許多公衛專家預測，該國將於8月迎來疫情高峰。

智利宵禁 尼加拉瓜仍不限制

拉丁美洲疫情嚴重，秘魯累計22萬749例確診，高居全球第8多，已有6308人死亡，智利確診16萬7355例、墨西哥13萬9196例，分別居全球12、13高。而智利過去半個月來，每天新增病患都有3000到6000人，為了防範疫情，首都聖地牙哥實施宵禁，還動用軍隊在各地路口盤查行人與車輛。

至於聲稱疫情不嚴重的尼加拉瓜，在疫情流行4個多月後，依舊沒有實施隔離跟保持社交距離的措施。有民眾說：「目前我們已看到有3到5個人在鄰近的地區死亡，雖然政府說是其他疾病致死，但我們知道這是因為感染新冠病毒引發的死亡。」尼加拉瓜官方公布1464人確診、55人死亡，但民眾卻抱怨政府不公開撿疫人數，無法得知國內詳細疫情狀況，要求政府採取防疫措施，阻止疫情蔓延。