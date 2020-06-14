天熱口罩戴不住 醫師：這些種狀況可「免罩」

隨著各地解封、經濟活動逐漸恢復，民眾的行動雖然比過去幾個月來得更自由，但仍必須遵守防疫規範；然而，最近天氣愈來愈熱，出門在外甚至在室內一直戴著口罩幾乎使人難以喘息；醫師建議，不論民眾是出門在外活動或是工作，如果你是使用布料做為簡易的口罩，必須每天清洗。

內科醫師蘭布(Brian Lamb)說：「口罩埋藏的熱氣和濕氣正是細菌的溫床」；同時，由於戴口罩容易悶熱，民眾也記得應隨時補充水分。

來自賓州羅斯鎮(Ross Township)的派翠夏‧葛蘭博(Patricia Granberg)表示：「我只能用我知道最好的方法來應對，像是找靠河岸比較涼快的地方，或是其他的方法」；另一名女子依薇特(Yvette)更形容：「我快窒息了，戴口罩根本沒法呼吸。」

克莉絲蒂娜·米庫(Christina Miku)也有同樣的想法：「這絕對限制我們的活動，所以你也看到了，很多人只會把口罩戴到嘴巴」；將紅色領巾綁在臉上當成簡易口罩的布魯克(Ross Brooks)說：「這樣真的有點熱，但總比到處散播病毒來得好。」

因此，蘭布就建議，某些時候可以不用戴口罩：「如果你人在戶外，沒有接觸人群時，可以脫下口罩；或是你在運動、只有跟一小群的親朋好友聚在一起，脫下口罩也無可厚非。」

為了讓某些必須在戶外工作的勞工如建地工人等，在工作的同時也能維護衛生安全，賓州交通局(PennDOT)做出一些政策調整，「如果在室外與人保持15呎的距離，大概是一輛車的長度，就不需戴口罩」。