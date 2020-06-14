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香港瀝源邨又一確診 專家憂空氣傳播

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電
香港昨日新增一例新冠肺炎確診病例，患者是33歲男性，與前確診的34歲「超級傳播者」女病患（第1084宗）同住沙田瀝源邨祿泉樓，且同層兼相鄰。 香港中國通訊社
香港昨日新增一例新冠肺炎確診病例，患者是33歲男性，與前確診的34歲「超級傳播者」女病患（第1084宗）同住沙田瀝源邨祿泉樓，且同層兼相鄰。 香港中國通訊社

香港昨日新增一例新冠肺炎確診病例，患者是33歲男性，與前確診的34歲「超級傳播者」女病患（第1084宗）同住沙田瀝源邨祿泉樓，且同層兼相鄰，專家認屬瀝源邨祿泉樓群組感染，同時也是香港首宗動用氣管鏡抽樣化驗才「找到」病毒的確診個案。

香港文匯報報導，昨日確診的33歲男患者在本月4日出現發燒症狀，曾五度化驗唾液、鼻咽及糞便樣本均對病毒呈陰性，但病患卻持續發燒，12日接受支氣管鏡檢查，抽取的支氣管分泌樣本化驗，13日證實確診。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，患者肺部發現新冠病毒，可能是吸入較飛沫還要細的微粒，懷疑病毒有可能經空氣傳播。袁國勇表示，該病患住院時多次測試呈陰性，但在鼻咽及喉嚨的上呼吸道並未發現病毒感染，卻在肺部發現新冠病毒，可能是吸入一些比飛沫還要細的微粒。

袁國勇表示，一般感染新冠病毒者，整個呼吸道由上到下均受感染，通常感染途徑是經飛沫傳播，飛沫有5微米至10微米，很少出現上呼吸道並無病毒而下呼吸道有病毒情況，這次確診病患多番接受病毒檢測未發現病毒，卻有不適，最後透過電腦掃描發現肺部有黑影，以氣管鏡檢查才發現病毒，顯示他可能吸入小於5微米甚至1微米的微粒。

不過，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，病毒經空氣傳染的機會不大，估計該患者是經由大廈的共用設施感染。

同住兩兄長曾發燒也呈陰性

報導指出，該患者住院前主要留在家中，並無外出，除同住的兩名兄長及母親外，並無其他密切接觸者。兩名兄長及母親本月4日起在檢疫中心接受檢疫，兩名兄長曾於6月4日發燒同被送往威院接受測試，兩人呼吸道樣本均對病毒呈陰性反應，其後亦已退燒，至於病患的母親則沒有出現病徵，她與兒子現仍在檢疫中心接受檢疫，會再為兩名兄長複檢。

香港醫學會會長梁子超表示，每個人有生物差異，感染病毒後攜帶病毒量有不同，病徵與病毒量未必同步，而病毒濃度和採樣位置不同都可能造成「假陰性」。他認為，對這類「有病徵、呈陰性」的患者不須太過擔心，因為類似情況在所有確診者中所占比例甚少，反而應當更重視「無病徵、帶病毒」的隱形病人。這些患者潛伏期在社區活動可能造成多人感染，祿泉樓群組的源頭夫婦就屬於此類。

新冠肺炎 COVID-19

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