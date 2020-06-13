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新冠肺炎疫情趨緩 歐洲多國重開邊境

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時隔近三個月後，波蘭重新開放了其與歐盟鄰國的邊境。圖／德國之聲中文網
時隔近三個月後，波蘭重新開放了其與歐盟鄰國的邊境。圖／德國之聲中文網

時隔近三個月後，波蘭重新開放了其與歐盟鄰國的邊境。波蘭與立陶宛的邊境管制措施已於周五（6月12日）取消。周六上午，波蘭與德國、捷克和斯洛伐克的邊境也陸續開放。

然而，開放措施尚不適用於非歐盟國家。因為在波蘭政府看來，一些國家，尤其是拉美和北美地區的疫情依舊令人擔憂。此外，波蘭與烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯加裡寧格勒州邊境的管制措施也將持續。

法國從6月15日起取消對歐盟遊客的邊境管制措施。法國內政部和外交部在巴黎宣布，該措施與歐盟委員會的建議相一致。除歐盟國家的人員以外，來自安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、瑞士和梵蒂岡的公民入境法國時同樣也將不受限制。根據對等原則，歐盟國家中，只有從西班牙和英國入境法國的人員須執行隔離14天等限制措施。

法國還計劃從7月1日起逐步向非申根區國家開放邊界。具體的開放時間將由第三國的疫情和相關協議而定。法國表示，向申根區以外國家重開邊界將與其他歐盟成員國步調一致。

捷克也將從下周一開始重新對幾乎所有歐洲聯盟成員國、瑞士和列支敦士登的公民開放邊境。捷克衛生部表示，這一措施得益於新冠疫情防控形勢向好。捷克和德國以及奧地利因為疫情而采取的邊境管制措施已於一周前解除。

捷克針對比利時、葡萄牙、英國、瑞典和波蘭西裡西亞自治省人員的入境限制仍將持續。上述地區被捷克當局視作新冠病毒感染的危險地區。

挪威也宣布，將於下周一重新開放與幾乎所有鄰國的邊境。從丹麥、芬蘭和冰島而來的人員可以自由入境挪威。除來自哥得蘭島（Gotland）的人員以外，挪威對瑞典其他地區的邊境管制措施將持續，因為這些地區的新冠病毒感染水平依舊「不如人意」。

安靜/任琛 （德新社、法新社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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