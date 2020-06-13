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北京疫情引猜測 專家：海鮮不太可能是傳染源

中央社 / 台北13日電

北京最近3天新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，全都有新發地農產品批發市場活動史，並在該市場切割鮭魚的砧板檢測到病毒。不過，有專家表示，海鮮不太可能是傳染源。

綜合中國媒體報導，北京全市展開農貿批發市場、大型超市等排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5424份，完成病毒核酸檢測；新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。

北京新發地批發市場董事長張玉璽今天接受媒體採訪時說，相關部門抽檢時從切割進口三文魚（鮭魚）的砧板中檢測到新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。受此消息影響，北京主要的超商企業超市發、物美、家樂福昨日都已連夜下架全部鮭魚產品。

根據中國新聞週刊，北京市衛生健康委新聞發言人高小俊表示，新發地市場發現的40件環境陽性樣本來源，有的來自鮭魚砧板，但有的不是。

報導引述香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁說，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類作為低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，而且現在沒有證據表明冠狀病毒能夠在魚身上複製，因此鮭魚本身作為病毒載體的可能性非常小。

2019冠狀病毒疾病去年底在武漢華南海鮮市場爆發疫情，報導說，當時曾在砧板、手套、門頂等環境中檢測到病毒樣本，但具體來源是哪兒依舊不清楚。如果切鮭魚的砧板上有新冠病毒，還要考慮是否切過別的肉類、會不會是使用砧板的人攜帶病毒然後汙染砧板。

報導指出，就目前的資訊來看，現在發生在北京新發地農貿市場的傳染，可能是人傳人，只是還未找到那個來源。

新京報也引述3名北京感染科、呼吸科專家的意見，他們都認為魚蝦本身帶毒的可能性不大，原因或許出在冷鏈環節、環境汙染。

有專家分析，病毒對冷耐受極佳，未必是感染了魚蝦，更可能透過冷凍食品被帶入。目前還沒有水產攜帶病毒傳播給人的案例，有可能是病毒攜帶者將病毒傳播到了水產食品上，例如在宰殺時汙染了鮭魚。

此外，有專家表示，除了呼吸道，糞便也可能帶毒。如果患者糞便沒有經過嚴格消毒處理，從而汙染了水環境，可能在淡水魚身上聚集；宰殺加工者如因接觸這類水產感染，可能會進一步汙染周邊環境。

北京市疾病預防控制中心12日提醒，民眾要注意食品安全，飯前便後要洗手，生熟要分開，加工生熟食品的用具也要分開，例如刀具、砧板等。食材特別是肉食一定要燒熟煮透，避免生食水產品。

新冠肺炎 COVID-19

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