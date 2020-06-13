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香港祿泉樓群聚感染案再增一人 恐藉由空氣傳染

中央社 / 香港13日電
香港爆發群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的沙田瀝源邨祿泉樓再增一人確診。圖為香港一間星巴克調整店內座椅，以確保社交距離。 路透社
香港爆發群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的沙田瀝源邨祿泉樓再增一人確診。圖為香港一間星巴克調整店內座椅，以確保社交距離。 路透社

香港爆發群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）的沙田瀝源邨祿泉樓再增一人確診，由於這名病患的病毒微粒細小，專家不排除患者是經由空氣感染，但仍有待當局調查。

香港衛生官員今天確認祿泉樓再新增一名33歲男子確診感染病毒，是祿泉樓爆發群聚感染以來的第9名患者，而患者目前情況穩定。

據公布，這名患者的住所緊鄰最先確診的34歲女子的住房。

香港環境局副局長謝展寰和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授兼港府防疫專家顧問團成員袁國勇下午前往祿泉樓視察，希望找到新病患的感染源頭。

袁國勇說，新病患經過多次檢測後才確定感染病毒，病毒微粒細小，存在於肺部，這種情況令人擔心，不排除是透過空氣感染，但有需要進一步調查。

謝展寰說，患者的病毒微粒細小，他們正在調查成因究竟為何。他說，有可能是大樓管道有微細裂痕，由此對外散播。

新冠肺炎 COVID-19

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