北京疫情出現跨省傳播 遼寧現2無症狀感染者
北京近日2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情又起，且出現跨省傳播。據遼寧省衛健委官網，當地12日出現新增無症狀感染者2例，都是北京市12日報告的確診病例的密切接觸者。
北京近日新一波疫情受到關注，原本已連續56天無新增的新冠肺炎本土病例，卻在11日起至今共出現7例本土確診病例，並在新發地農產品批發市場發現共有45名從業人員的咽喉拭子病毒檢測呈陽性反應。今天更證實相關確診病例已跨省傳播至遼寧。
此外，北京豐台區12日確診的病例中，劉姓患者自述近2週曾到山東省青島市出差5天，根據青島衛健委，已排除這名患者是在青島感染的可能。自11日起，北京7例新冠肺炎確診患者，全都與豐台區的新發地市場有關。
面對疫情擴大，北京市平谷區衛健委下午發布疫情防控情況通報稱，12日區疾控中心已對重點場所和人群進行檢測，密切接觸者及外環境新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。截止13日12時，全區未出現確診病例。
各國大使館聚集的朝陽區，今天上午召開疫情防控工作領導小組會議強調，要進一步研究調度全區疫情防控工作，要從嚴從快對近14天內到過新發地農產品批發市場的人員，全面開展流調、溯源、檢測、排查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言