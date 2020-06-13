北京疫情出現跨省傳播 遼寧現2無症狀感染者

北京近日2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情又起，且出現跨省傳播。據遼寧省衛健委官網，當地12日出現新增無症狀感染者2例，都是北京市12日報告的確診病例的密切接觸者。

北京近日新一波疫情受到關注，原本已連續56天無新增的新冠肺炎本土病例，卻在11日起至今共出現7例本土確診病例，並在新發地農產品批發市場發現共有45名從業人員的咽喉拭子病毒檢測呈陽性反應。今天更證實相關確診病例已跨省傳播至遼寧。

此外，北京豐台區12日確診的病例中，劉姓患者自述近2週曾到山東省青島市出差5天，根據青島衛健委，已排除這名患者是在青島感染的可能。自11日起，北京7例新冠肺炎確診患者，全都與豐台區的新發地市場有關。

面對疫情擴大，北京市平谷區衛健委下午發布疫情防控情況通報稱，12日區疾控中心已對重點場所和人群進行檢測，密切接觸者及外環境新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。截止13日12時，全區未出現確診病例。

各國大使館聚集的朝陽區，今天上午召開疫情防控工作領導小組會議強調，要進一步研究調度全區疫情防控工作，要從嚴從快對近14天內到過新發地農產品批發市場的人員，全面開展流調、溯源、檢測、排查。