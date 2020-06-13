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研究發現：禿頭男染新冠肺炎 重症機率高

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合報導
最新調查指出，具有男性型態性禿髮(male pattern baldness)的人感染新冠肺炎嚴重症狀的機率較高。示意圖／Ingimage
最新調查指出，具有男性型態性禿髮(male pattern baldness)的人感染新冠肺炎嚴重症狀的機率較高。示意圖／Ingimage

心臟、肺部和血壓等相關疾病可能增加感染新冠肺炎的機率，民眾的健康意識相對抬頭；然而，還有更讓人意想不到的原因造成感染機率提升，最新調查指出，具有男性型態性禿髮(male pattern baldness)的人感染新冠肺炎嚴重症狀的機率較高。

該研究探討男性禿頭和新冠肺炎的關聯性，主導人為布朗大學美容皮膚科研究主任萬畢爾(Carlos Wambier)，他向英國的「每日電訊報」表示：「我們真的認為，禿頭是染疫嚴重程度的一項重要指標。」

萬畢爾博士在美國皮膚醫學會期刊發布的研究指出，到醫院就診的患者中，有男性型態性禿髮的人比例異常高：在西班牙馬德里的三家醫院中，122名新冠肺炎的患者為禿頭男性的比率高達79%；如此高的比率也讓萬畢爾認為，禿頭應列為新冠肺炎的高風險因素之一。

這樣的徵兆被稱為「加賓徵兆」(Gabrin sign)，以美國第一名死於新冠肺炎的急診室醫師加賓(Frank Gabrin)命名，加賓也是禿頭。自疫情爆發以來，許多研究顯示男性死於新冠肺炎的機率為女性的兩倍，主要的原因除了行為因素，基因的遺傳可能也有相當程度的關係。

各醫療單位和公衛專家也開始發現，雄性激素不止導致掉髮，也可能影響男性對抗新冠肺炎的能力，萬畢爾說：「我們相信，雄性激素是新冠病毒進入人體細胞的入口。」

雖然目前研究都還在初期的階段，但每日電訊報指出，萬畢爾的研究也延伸出其他可能用於治療新冠肺炎的方法，例如抑制賀爾蒙的療法可能放慢病毒威力，讓患者有時間對抗，類似的治療方式也被用於治療禿頭或前列腺癌。

新冠肺炎 COVID-19

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