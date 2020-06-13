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美國疫情再起 白宮懷疑起因是墨西哥旅遊

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合12日電
疫情再起，白宮懷疑起因是墨西哥旅遊，而非復工。 歐新社
疫情再起，白宮懷疑起因是墨西哥旅遊，而非復工。 歐新社

美國新冠肺炎確診案例再度攀升，美聯社報導，白宮正在了解墨西哥旅遊造成新一波疫情的可能性，而非將疫情再起的主因推給恢復經濟。

美聯社指出，川普政府新冠肺炎小組11日在白宮戰情室(White House Situation Room)開會，討論新一波疫情爆發的共同點，防疫小組花了不少時間討論墨西哥旅遊與疫情狀況；與會官員也考慮如何提升疫情因應能力。

聯邦疾病防治中心(CDC)在亞利桑納州等其他疫情新熱點區部署團隊，試圖追蹤疫情爆發狀況並控制情勢。

兩名熟悉白宮會議討論內容的官員告訴美聯社此事，他們因未獲授權公開談論內部對話，因此要求匿名。

目前除了亞利桑納州，最近加州、德州和北卡羅來納州等地的新冠肺炎案例皆見增加，尤其是西語裔社群；因此，白宮防疫小組正在了解，這些新增病例是否可能與美國和墨西哥之間的合法旅遊有關，目前墨西哥也爆發嚴重疫情。

根據約翰霍普金斯大學的統計，截至美東時間12日傍晚，墨西哥確診病例接近14萬，超過1萬6000人死亡；不過墨國政府表示，實際遭感染人數遠高於官方統計。

雖然川普總統經常新冠肺炎疫情期間有意封鎖美國邊界，禁止合法與非法移民入境，但美國公民與持有永久居留證者仍可入境美國擔任農工。

美聯社指出，白宮疫情小組也調查最近國內病例攀升的其他原因，並認為可能因各地情況而有異；白宮也了解其他原因，例如檢測回報延誤，或者部分感染民眾進行多次檢測以確保能安全復工等。

川普長期認為墨西哥是美國犯罪與疾病的源頭，並利用新冠肺炎危機推動他強硬的移民提案，包括在邊界阻擋尋求庇護者，以及限制發放綠卡給旅居海外者。

疫情再起，白宮懷疑起因是墨西哥旅遊，而非復工。 路透社
疫情再起，白宮懷疑起因是墨西哥旅遊，而非復工。 路透社

新冠肺炎 COVID-19

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