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華盛頓大學預測：9月第2波疫情 逾5萬美國人染疫亡

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
華盛頓大學預測，九月起美國出現第二波疫情。 美聯社
華盛頓大學預測，九月起美國出現第二波疫情。 美聯社

華盛頓大學(University of Washington)根據模型公式推算，今年暑假期間美國新冠病毒傳染可望維持穩定，但到了9月則可能出現第二波疫情，

確診病例及死亡人數都將急速增加；而美國疾病防治中心(CDC)12日公布民眾日常生活中應注意的防疫指南，希望全美各地陸續解封後，民眾能在生活恢復常軌與降低病毒傳播之間取得平衡。

華盛頓大學健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)推估，到今年10月1日，全美因新冠病毒感染而死亡的人數，累計將達17萬人，但如果將各種變因納入考量，死亡人數則可能在13萬3201人至29萬222人的範圍之間。

從數字上看來，代表未來幾個月裡，美國還會有5萬7000多人染疫死亡；截至目前為止，全美新冠病毒死亡人數約11萬4000人。

華大健康計量評估研究中心主任莫非(Christopher Murray)11日在簡報中說，估測所呈現的只是一種可能結果，到時候實際狀況究竟如何，取決於所有民眾的個人行為，例如是否戴口罩、是否降低與他人接觸的頻繁等。

疾病防治中心12日公布民眾日常生活中應注意的防疫指南，包括住旅館時盡量走樓梯，少搭電梯，家庭聚餐時請親友自備餐點及飲料，使用自動提款機(ATM)後要立即以「乾洗手」手部酒精消毒凝膠清潔雙手；另外，想到餐廳吃飯或到美甲沙龍前，最好先詢問工作人員是否都戴口罩，在健身房時不僅別跟他人擊掌(high-fives)，就連碰肘(elbow bumps)也要避免。

對於演唱會、體育賽事、示威抗議以及選舉造勢等大型活動的主辦單位，還有打算參加活動的民眾，CDC指南建議，場地安排與參加人數的規畫，應該遵守當地衛生主管機關規定，因為新冠病毒的傳播在各個社區狀況不同。

不過，CDC副主任巴特勒(Jay Butler)強調：「這套指南絕不意味著為某項特定活動背書。」

哈佛醫學院(Harvard Medical School)傳染疾病研究員茱莉亞‧馬可斯(Julia Marcus)說，疾病管制暨預防中心踏出了正確的一步，建議指南對想要降低染疫風險的美國民眾，深具參考價值。

然而，如果要上教堂應該採取哪些防護措施，建議指南當中隻字未提； 約會、性生活方面的防疫措施，能不能讓孩子去探望祖父母及外公外婆，建議指南裡均沒說明。

范德堡大學(Vanderbilt University)傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說，針對各種不同情境，其實很難給予確切答案，「我能同情疾病防治中心的難處。」

華盛頓大學預測，九月起美國出現第二波疫情。 美聯社
華盛頓大學預測，九月起美國出現第二波疫情。 美聯社

華盛頓大學預測，九月起美國出現第二波疫情。 法新社
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