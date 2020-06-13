北京公布新增確診4例 全部與新發地市場有關

陸媒報導，中國首都北京市上午宣布，12日下午4時至午夜，新增2019冠狀病毒疾病（COVID－19）本土確診病例4例，全部與新發地批發市場有關。

新發地市場已成為北京本土疫情爆發中心。據報導，北京官方已對1940名市場從業人員進行核酸檢測，並檢出46名無症狀感染者。其中，新發地市場45人，海澱一農貿市場1人，後者是新發地確診病例的密切接觸者。

相隔56天，北京11日新增本土確診病例1例，12日再添6例。北京市政府昨天先公布2例，上午再度舉行記者會說明新增4例。

新京報報導，確診病例1是38歲男子，北京西城區人，5月30日至6月6日曾3度到新發地農產品批發市場採購。9日出現身體發麻、發燒、頭痛等症狀；11日自行開車到石景山醫院發燒門診就診；12日核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例2是50歲男子，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，司機兼進貨員。6月6日出現發燒、咳嗽等症狀，12日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為重型。

病例3是35歲男子，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，售貨員。6月10日出現發燒等症狀，12日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例4是27歲女子，山東省德州人。工作單位為新發地批發市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。6月9日出現發燒、咳嗽等症狀，12日就診北京友誼醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，近日北京已連續發現7例本土確診病例，除12日通報的1例有出京史外，其餘6例近兩週並無出京史，也無境外人員、湖北人員接觸史。經流行病學調查，這些病例均有新發地農產品批發市場活動史，透過採集確診病例相關的外環境標本，有核酸檢測陽性報告。

她說，經初步判斷，這些病例可能接觸了市場中污染的環境或接觸到被感染人員而傳染發病，後續不排除出現續發病例的可能。為此，關閉新發地農貿批發市場完全必要。有關溯源工作還在進一步調查中。

據報導，針對北京市近期疫情，市、區疾病預防控制中心昨天已組織專業人員，在全市展開農貿批發市場、大型超市等排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5424份，完成病毒核酸檢測，新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。

經對北京1940名市場從業人員進行核酸檢測，在新發地市場採集的517件樣品中，有45人咽拭子呈陽性，另在海澱一農貿市場中發現1例陽性，是新發地確診病例的密切接觸者。上述46人目前無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。