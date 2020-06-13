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廣州城中村首見糞水污染 8人染疫

世界日報 / 中國新聞組／上海13日電

廣州市政府新聞辦12日舉行第125場疫情防控復工復產新聞發布會（廣州抗疫力量發布專場），市疾病預防控制中心副主任袁俊表示，流行病學調查是新冠肺炎疫情防控中的核心工作，並現場講述流行病學破案故事，其中有一起城中村疫情傳播事件——首次發現因排污管道破裂，糞水污染環境，引起居民感染。

澎湃新聞報導，袁俊說，在流行病學調查中發現，輪船、KTV、酒吧、餐館、電梯這些密閉通風不良的地方較易造成傳播，另外環境衛生較差的城中村等區域也較易造成傳播。此起城中村疫情傳播事件，最早的病例位於一家兩口所住兩層樓的二樓，在後續排查中，在緊挨著的後面兩棟樓陸續發現了三家人六個病例。

「非常奇怪，他們都住在六層樓的一層或二層，低層，都與前兩個病例沒有任何接觸，出行路徑沒有交集，房子也是背靠背，之間也沒有窗戶，怎樣傳播的呢？不像人傳人，會不會是環境因素呢？」袁俊介紹，隨後市疾控馬上開展了大量的環境採樣，結果顯示三棟樓周邊十幾處陽性。

市疾控到第一家查看，發現從二樓下來的一條PVC管與地面接口處有個十公分的破洞，「我們在首例病例家的二樓廁所檢測到陽性，說明糞便污染了環境。」袁俊說。

糞水是如何流向周邊的？後續的深入調查發現，首例病例家裡地勢較高，發病後兩天又下了大雨，將糞水擴散到地勢較低的後面兩棟樓。地面的糞水為什麼又感染了後續的病例呢？袁俊說：「調查人員在四家病例家中的鞋底和一個自行車輪胎檢出了核酸陽性，而且病例回到家都不換鞋，說明他們可能通過鞋底把病毒帶到了家裡。這下就真相大白了，支持我們後續病例是由環境污染引起的結論，只有環境污染的地方，才有病例出現。」

新冠肺炎 COVID-19

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