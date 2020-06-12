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高血壓患者染新冠肺炎 死亡風險高1倍

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導

國際合作的研究發現，高血壓患者感染新冠病毒，死亡風險比其他新冠病患者高一倍。

高血壓會讓嚴重的病情惡化，這是廣為人知的常識，4日刊載於歐洲心臟期刊的這項研究顯示，高血壓患者感染新冠病毒，死亡風險更加升高。

由中國西安西京醫院心臟科醫師李飛和陶鈴(均譯音)領銜的國際研究小組，分析武漢2866名在醫院接受新冠肺炎治療的病患資料，其中約30%有高血壓。

陶醫師說：「2月初我們在武漢開始治療新冠肺炎患者，就注意到死亡病患將近一半有高血壓，百分比遠高於新冠症狀輕微的患者。」

小組發現，高血壓患者死亡率為4%，血壓正常的新冠病患死亡率為1.1%。把患者各項差異列入比較統計後，高血壓新冠病患的死亡率比非高血壓病高出一倍，「停止服用高血壓藥的患者，死亡率更達7.9%。」

研究小組進一步把另外2300名新冠病患的病歷拿出來研究比較，看看是否和他們服用的高血壓藥的藥性有關。

醫療人員本來擔心ACE-2抑制劑和ARB降血壓藥進入身體發生作用的途徑，跟新冠病毒進入細胞的路徑類似，會讓體內的病毒，更容易擴散到其他細胞。

但研究小組發現，沒有證據足以證明這點。陶醫師說：「研究結果不支持我們當初的假設，讓我們相當驚訝，事實還相反，服用ACE抑制劑和ARB降血壓藥的人，情況較好。因此，我們建議病患，除非醫師特別勸阻，不要停止或改變平常已在服用的抗血壓藥。」

李醫師說，本來就有高血壓的人要明白，一旦感染新冠病毒，死亡風險較高，因此，病疫流行期間要好好照顧自己，萬一不幸感染，家人和醫療人員需更加注意。

新冠肺炎 COVID-19

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