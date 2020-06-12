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「英國若早1周禁足可減半死亡數」 英相：不是檢討時候
英國感染新冠肺炎死亡人數居於全球第二，僅次於美國。英國流行病學家佛格森表示，當局如果能夠提早一周實施禁足令，可能有半數可以免於身亡。但英國首相強生認為，現在還不到檢討的時候。
佛格森原本是政府「緊急情況科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE）成員，上個月因為違反自己協助策畫的禁足令，與女性友人會面而請辭。但在請辭之前，他的模型是英國政府因應疫情的重要依據。
據國家統計局（ONS）分析，截至5月29日，包括疑似感染新冠肺炎的所有死亡病例為5萬107人，因此英國真實染疫不治人數應該已突破5萬。
電訊報報導，佛格森10日在國會委員會表示，3月初時，他的團隊不清楚病毒在英國有多少病原體；直到政府3月23日宣布禁足令的時候，病毒的實際傳播範圍比科學家理解的更廣，「在禁足令介入之前，疫情每隔3到4天就翻倍，因此假設我們提早一周實施禁足令，最終的死亡人數可以減少至少一半。」
被問到為何預估數字差這麼遠，佛格森指出，在實施禁足令前，大約有1500至2000例來自義大利和西班牙的境外移入病例沒有出現在追蹤數據當中，因此實際病原體比預期更多。
他也提及安養院群聚感染。他們原本預估，根據政府政策，安養院應該可以免受外界傳染；但事實上，安養院內部的感染率反而是一般大眾的4倍。
對於佛格森的說法，強生在例行記者會上表示，這些數據都還不完整，這場疫情還有很長的路要走，最終會回顧一切，記取教訓。
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