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東京擬19日解除警報 夜店、遊樂園延長營業至凌晨

世界日報 / 編譯中心／綜合11日電

日本東京都政府11日晚間召開對策本部會議，確定解除警報，同時緩和「停業籲請」，自第二階段降至第三階段，並允許遊樂園及KTV、夜店等業種恢復營業，並在清晨5時至晚間12時供應餐點及飲料。

NHK報導，東京11日單日新增22例確診，當中有12人跟已確診病例有密切接觸，另外10人則無法掌握感染源。

若疫情持續穩定改善，東京預定於19日解除停業籲請，目前可緩和的商店類別包括卡拉OK、酒吧、小酒館、夜店、網咖，以及漫畫店、麻將館、小鋼珠店、主題樂園、遊樂園等，將可從目前的「清晨5時至晚間10時」，放寬到「清晨5時至隔天凌晨零時」。

東京因上月25日解除緊急狀態後，新冠肺炎感染人數再度出現上升趨勢，於本月2日首次獨自發布「東京警報」，東京都廳大樓外牆及橫跨東京灣的彩虹大橋都亮起紅燈，籲請東京都居民持續防疫。

擬准越泰澳紐商務客入境

日本受到疫情影響，禁止全球逾百國家地區人士入境，目前傳出當局有意先對疫情趨緩的越南、泰國、澳洲及紐西蘭4國有條件放寬商務人士入境，放寬時間點可能落在今夏。

日本富士新聞網報導，當局正研議放寬以商務為目的外籍人士入境，在入境前及到達日本後，必須接受病毒PCR檢查，並配合利用智慧型手機保存位置資訊等條件，單日開放200人到250人入境。

新冠肺炎 COVID-19

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