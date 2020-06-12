慘！巴西超過80萬確診、4萬人不治 聖保羅卻重啟商業活動

新冠病毒疫情在拉丁美洲各處擴散，已經造成超過7萬人死亡，也讓拉美地區的醫護系統受到嚴峻考驗。拉美的死亡病例中，重災區巴西占比超過一半、超過4萬，目前的確診病例已破80萬例，是全球第二高，僅次於美國。

醫護慘…1.8萬確診、181不治

中央社引述法新社報導，迄今全球累計近740萬人感染新冠病毒，其中超過41萬人不治，而中南美洲儼然是疫情新熱點。

巴西護理師波桑(Hans Bossan)表示，護理師一直是工作過量的行業，這次疫情大流行讓情況更加惡化。國際護理協會（International Council ofNurses，ICN）數據指出，巴西約有1萬8000名護理師確診，至少有181人死亡，是全球醫護人員染疫情況最嚴重的國家之一。

批評人士表示，巴西總統波索納洛一再低估疫情的嚴重性，毫無規畫的因應讓疫情惡化。科學家認為必須透過防疫封鎖措施減少感染，但遭到波索納洛反對，他宣稱防疫封鎖的經濟成本過高。

拚經濟…聖保羅開放商店湧人潮

巴西人口最稠密的聖保羅州，因新冠疫情而病故人數連兩天破紀錄；但感染率還在飆升之際，當地卻在11日開始允許商店恢復營業，甚至準備開放購物商場。

聖保羅州州長辦公室說，聖保羅市單日新增340例死亡，全州迄今累計9862人死亡。但嚴峻的疫情仍無法阻止人潮湧入聖保羅市25街購物區；這處購物區11日約有半數店家營業；街上擠滿購物人潮，店家只允許戴口罩者入內購物，並提供酒精讓顧客消毒，有些則會替上門的客人測量體溫。

有店員說：「我很害怕，因為疫情正在擴散，但我們需要工作和進貨販售，只能戴口罩防疫。」聖保羅的購物中心與主管機關達成共識，明起每日只營業4小時。而巴西疫情第2嚴重的里約熱內盧，也將從明天開始開放購物中心。

繼續燒…俄確診破50大關

另一方面，俄羅斯疫情仍然居高不下，11日新增8779例確診，累計病例突破50萬例大關；並新增174例死亡，累計6532人不治。俄羅斯當局先前已批准的治療藥物「阿維法韋」，今天開始在境內各醫療機構使用。

阿維法韋用於治療新冠肺炎尚在臨床試驗階段時，俄羅斯衛生部便透過特殊加速程序批准用藥。阿維法韋的臨床試驗原本就比許多其他國家要求的時間更短，且受試人數較少。

目前全球尚無新冠肺炎疫苗，數種抗病毒藥物用於治療的人體試驗，目前也尚未證明有效。