全球新冠肺炎確診破738萬例 逾41萬6000人不治

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間今天上午11時（台灣晚間7時），全球至少有41萬6343人死於新冠肺炎，確診病例至少738萬3140例。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有327萬9900人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測有症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬2924人不治，確診達200萬464例，至少53萬3504人康復。

其他疫情重災區還包括英國（4萬1128死，29萬143例確診）、巴西（3萬9680死，77萬2416例確診）、義大利（3萬4114死，23萬5763例確診）和法國（2萬9319死，19萬1939例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3057例確診，7萬8361人痊癒。

以區域劃分，歐洲累計確診233萬6040例，18萬5886死；美國和加拿大累計確診209萬7529例，12萬932死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診146萬5158例，7萬1915死。

亞洲累計確診75萬2547例，2萬798死；中東地區累計確診51萬2680例，1萬1046死；非洲累計確診21萬519例，5635死；大洋洲累計確診8667例，131死。