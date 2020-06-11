催淚彈、胡椒水鎮暴 恐助長疫情

最近幾周全美各地出現抗議群眾，多地警察局利用催淚彈和胡椒噴劑驅散民眾，但不少專家擔心，這些化學藥劑可能擴大新冠肺炎傳播。

美聯社報導，催淚彈和胡椒噴劑旨在刺激眼睛、鼻子與喉嚨的黏膜，民眾若吸入或接觸後會咳嗽、打噴嚏，或者忍不住拿下口罩以利呼吸。

醫療專家表示，若是新冠肺炎民眾受催淚彈刺激，可能咳出具有感染力病菌，那麼其他協助者可能因此接觸到新冠病毒而染疫；除此之外，原本就患有新冠肺炎的人可能因為呼吸道受刺激而加劇病情。

目前並無針對催淚彈與新冠肺炎的研究，因為全球專家對新冠病毒依舊陌生；不過幾年前尚為現役陸軍官員的胡特(Joseph Hout)曾進行一項研究，調查6723名陸軍新兵在基本訓練時接觸到鎮暴催淚彈的情況，並發現接觸催淚彈與醫生診斷患有急性呼吸道疾病有關。胡特8日肯定表示，他認為催淚彈可能提高新冠肺炎感染率是合理猜測。

目前在維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)擔任私人承包商的胡特表示，瓦斯與噴霧的本質就是讓人咳嗽、打噴嚏和分泌液體。

胡特指出：「如果有人新冠肺炎檢測為陽性，我可以預見他們會向他人咳嗽，並因此傳播疫情。另一個可能性比較低的傳染方式是人體呼吸道系統受到刺激，使人體更容易受到感染。」

超過1000名醫療專業人員與學生上周連署，呼籲公衛官員出面反對在任何情況下使用「催淚彈、煙霧彈或其他刺激呼吸道藥劑，這可能讓呼吸道變得脆弱易受感染、加劇原本發炎狀況並且引發咳嗽，進而提高新冠肺炎感染風險。」

俄勒岡州波特蘭和華盛頓州西雅圖已下令，限制使用一種常見催淚彈來控制示威民眾；科羅拉多州丹佛市一名法官也限制警方使用化武，另外賓州匹茲堡市、路易斯安納州紐奧良市和華盛頓特區也禁用或限用催淚彈。

非裔佛洛伊德(George Floyd)與多名非裔因警察執法過當喪命後，全美多地出現示威潮，但仍須數周才能知道抗議活動是否可能增加新冠肺炎病例；不過若新增病例上升，還有其他可能因素，例如民眾吶喊唱歌，或者被捕民眾被拘押在擁擠空間。