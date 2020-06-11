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自然期刊：新冠封鎖令 救了數百萬人的命

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合10日電

科學期刊「自然」(Nature)刊登的兩篇論文指出，為了阻止新冠病毒擴散而實施的封鎖措施非常有效，讓數千萬人免於感染，更拯救了數百萬人的生命。

參與撰寫其中一篇論文的英國倫敦帝國學院(Imperial College London)公共衛生學院資深講師布哈特(Samir Bhatt)說：「我們的估計顯示，封鎖措施在減少傳染方面的效果真的相當顯著。」

布哈特的團隊分析歐洲11國截至5月4日的新冠病毒感染與死亡率；他們估計，如果這些國家沒有實施封鎖令，死亡人數可能會比現在多310萬。

另外一篇論文的研究，是由柏克萊加州大學(UC Berkeley)全球政策實驗室(Global Policy Lab)進行；該研究分析了中國、南韓、伊朗、法國、義大利、以及美國的封鎖措施，發現這六個國家的封鎖令，避免了6200萬個新冠肺炎確診個案。

舉例來說，直至4月第一周，官方統計全美只有超過36萬個新冠肺炎確診個案；柏克萊加大研究人員計算，如果沒有實施封鎖令或其他干預措施，到了4月6日，全美確診個案數量可能會接近這個數字的14倍，即確診個案會達到500萬例；從這個觀點來看，兩個月後的現在，全美確診個案僅直逼200萬例。

該校全球政策實驗室主任向恩(Solomon Hsiang)說，前所未見的居家避疫令，造成非常龐大的經濟損失，但當政府官員下令實施時，尚不清楚其能為社會帶來多麼重大的效益。

這兩項研究使用不同的方法，計算封鎖措施所避免的確診個案數量，得到的結果卻相似。

布哈特的團隊檢視通報的死亡個案數量，以計算數個星期前發生的社區感染數量，然後利用隨著時間變化的死亡個案數量，來追蹤封鎖措施阻止了多少傳染個案。

向恩的團隊則使用了經濟模型；而這些模型通常是用來檢視特定政策對經濟成長的影響；他們查看封鎖令生效後，每日傳染新增率如何變化。

兩個團隊的研究人員也提醒，如今全球各地逐步解封，但公共衛生官員所掌握對抗新冠病毒的工具仍相當有限。

新冠肺炎 COVID-19

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