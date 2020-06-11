「逐步且局部」 歐盟成員國擬7月1日重啟邊境

歐盟將建議各成員國，自7月1日起對非歐盟國家的遊客重啟邊境，至於是否要放寬疫情禁令則取決於各國政府。不過，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，歐盟建議「逐步且局部解除」禁令。

歐盟成員國已先開始放寬對歐盟境內非必要跨越國界的臨時禁令，以6月15日恢復自由旅行為目標。接下來，歐盟27個成員國的內政部長本周末同意，協調對來自申根區、英國與歐盟以外的遊客逐步重新開放。

不過歐盟主管內政事務的執行委員約翰松（Ylva Johansson）表示，並非所有國家都同意重新開放的標準，因部分國家比其他成員國更迫不及待。

希臘、奧地利搶先解封

像是經濟高度仰賴旅遊業的希臘，已經宣布將從6月15日起對多國重啟空域，包括非歐盟成員國如澳洲、中國與南韓。奧地利也宣布，將從6月16日起重新開放與義大利的邊界，允許來自31個國家的旅客入境奧地利。

中央社引述法新社報導，奧地利上周放寬前往某些鄰國的限制，外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）表示，從6月16日起，奧地利將毫無限制地開放來自31個國家的旅客入境，包括多數歐洲國家在內，但這些國家並不包含瑞典、西班牙、葡萄牙及英國。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至10日，奧地利的新冠肺炎確診病例累計超過1萬7000例，其中673人病故。