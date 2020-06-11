經濟壓力大...開發中國家疫情惡化 被迫解封

兩個月前，全球新冠病毒確診病例突破百萬，各國幾乎都下令封城鎖國或居家避疫。如今全球病例突破七百萬，且單日新增病例創新高，許多疫情最慘的國家卻被迫解封重啟經濟活動。這些國家領導人只能在「解封後看著國民病死」和「封城看著國民餓死」之間二選一，不得不隨波逐流開放。

歐洲的新冠肺炎疫情出現緩和跡象，美國每天新增病例卻仍維持在兩萬例左右。許多開發中國家疫情非但未改善，甚至有惡化趨勢，不論是疑似隱匿、淡化疫情的巴西和俄羅斯，或是努力防疫感染卻持續擴大的印度和秘魯，皆是如此。

紐約時報報導，全球新冠肺炎七日新增確診人數為十三萬六千例，是疫情爆發以來單日最高。其中四分之三集中於十個國家，多數位於中南美洲及南亞，包括印度、巴西、墨西哥、南非等國。

美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇說，新冠肺炎是「最可怕的噩夢」，不到四個月就癱瘓全球，而且尚未結束。

專家：封城、解封將重複出現

在疫苗尚未開發成功或找到有效療法之前，最可靠的方法是減少人際接觸。根據全球實施居家避疫的國家經驗來看，確實如此。然而居家避疫或封城對經濟打擊甚大，所以歐洲和美國在疫情趨緩後，也逐步放寬規定，重啟經濟活動。專家指出，長期來看，「封城和解封」將不可免的重複出現。

在開發中國家，許多民眾從事基層或日薪工作，封城讓他們頓失收入，影響生計。哥倫比亞的廿二歲年輕媽媽薩拉札靠拾荒維生，收購回收物資的廠商在疫情期間歇業。她說：「我沒有東西給孩子吃，我們得餓著肚子上床睡覺。」哥倫比亞近來被迫放寬防疫限制，新增病例隨即飆升。

莫斯科是俄國疫情最嚴重的城市，至今確診數仍持續攀升，但莫斯科本周已開始解封。

印度在出現確診病例後即積極防疫，總理莫迪宣布三月廿四日全國禁足。在這個人口十三億的國家，許多民眾居住在擁擠且衛生條件差的貧民窟，社交距離難以落實，且醫療系統未臻完善，確診人數持續增加，目前單日新增病例達一萬例。

然而，印度本周開始解封，民眾可以外出用餐、購物和進行宗教活動。新德里官員警告，到七月底前，印度病例可能倍增至五十萬。

在歐美解禁重啟經濟之際，南美和南亞疫情熱區也在經濟壓力下跟著開放，但隨之而來的是疫情持續升溫，變成惡性循環。