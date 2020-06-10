港大研究：湖北220萬人曾感染新冠肺炎

據報導，香港大學微生物學系的研究推算，最先爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的中國大陸湖北省，約有220萬人曾感染新冠肺炎病毒。

根據無線電視台的報導，這項研究由港大微生物學系講座教授袁國勇率領的團隊進行，他們檢測從湖北回港並無症狀的452名港人，當中17人即3.8%有2019冠狀病毒抗體，比率遠高於經核酸檢測確診的患者。

研究據此推算，湖北5900萬人口中，可能有220萬人曾感染2019冠狀病毒，遠高於官方公布的6萬7000人，估計當地97%感染者因為無明顯病徵而沒有確診。

團隊方面擔心香港和湖北大部分居民都沒有抗體，在沒有疫苗的情況下，疫情無可避免地再度爆發。