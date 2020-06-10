快訊

台南永康驚傳大學生遭砍殺送醫 被害人全身多處刀傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港大研究：湖北220萬人曾感染新冠肺炎

中央社 / 香港10日電
香港大學微生物學系的研究推算，最先爆發新冠肺炎的中國大陸湖北省，約有220萬人曾感染新冠肺炎病毒。圖／路透社
香港大學微生物學系的研究推算，最先爆發新冠肺炎的中國大陸湖北省，約有220萬人曾感染新冠肺炎病毒。圖／路透社

據報導，香港大學微生物學系的研究推算，最先爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）的中國大陸湖北省，約有220萬人曾感染新冠肺炎病毒。

根據無線電視台的報導，這項研究由港大微生物學系講座教授袁國勇率領的團隊進行，他們檢測從湖北回港並無症狀的452名港人，當中17人即3.8%有2019冠狀病毒抗體，比率遠高於經核酸檢測確診的患者。

研究據此推算，湖北5900萬人口中，可能有220萬人曾感染2019冠狀病毒，遠高於官方公布的6萬7000人，估計當地97%感染者因為無明顯病徵而沒有確診。

團隊方面擔心香港和湖北大部分居民都沒有抗體，在沒有疫苗的情況下，疫情無可避免地再度爆發。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港又3確診 專家：社區恐藏超級傳播者

香港再爆群聚感染 一社區6人確診

港媒：港府傾向延長限聚令14天

港大研發新藥治新冠病毒 4天可緩解症狀

相關新聞

印度疫情發燒 單日近萬人確診新冠肺炎

印度確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）人數今天快速攀升，官方通報在過去24小時有近萬人染疫

港大研究：湖北220萬人曾感染新冠肺炎

據報導，香港大學微生物學系的研究推算，最先爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的中國大陸湖北省，約有2...

非洲新冠肺炎確診數破20萬 逾5千人不治

非洲疫情延燒，根據「非洲疾病管制暨預防中心」（Africa Centersfor Disease Control and...

泰國疫情趨緩 酒吧夜店除外擬開放其餘營業場所

泰國疫情持續趨緩，政府擬在6月中進行第4階段解禁，除了酒吧和夜店外，幾乎所有場所都開放營業，同時政府也在討論是否要暫時取...

提早解封病例飆增 印度醫療吃緊

印度不顧疫情執意解封，卻造成疫情大幅爆發，病床、呼吸器嚴重不足，醫院人手也吃緊。首都新德里當局警告，光是首都的確診人數可能會在7月底飆升20倍，急需8萬張病床來應對。在孟買，平均20個加護病床只有2名護士在照顧，醫療人手十分吃緊。另外，由於封鎖令導致大量勞工失業返鄉，造成病毒大量蔓延到較為貧窮的鄉下地區。

美國華府國民兵進駐華府平亂 驚傳多人染疫

美國非裔男子佛洛伊德遭警員以膝蓋壓頸致死，引爆各地示威抗議。華府特區的國民兵發言人今天說，近日派駐當地的1700名國民兵...

家人一起吃飯、生活 新冠病毒傳染機率高18倍

新冠病毒在許多方面影響眾人生活，日常生活變成「災難恐怖片」，迫使民眾居家避疫。

苦！染上新冠 數千人仍有「腦茫現象」難痊癒

人類至今對新冠肺炎的了解仍相當有限；標準的觀點是少數的感染者、通常是年長者或已有健康問題的民眾會進入加護病房，需要氧氣或掛呼吸器，八成患者症狀溫和或沒有症狀，平均兩周就康復；但使用協作辦公軟體Slack與臉書(Facebook)參與互助小組的數千人表示，他們與新冠肺炎的嚴重症狀對抗至少一個月，有人甚至長達二至三個月，都無法康復。

想預防新冠 逾三分之一人錯用漂白水洗食物

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，全國有超過三分之一的民眾在防疫期間，對家庭清潔用品有許多錯誤的認知，包括使用漂白水清洗水果和蔬菜；自從疫情爆發後，各地的毒物防治局(Poison Control Center)就不斷接到許多案件通報，而且都和家用清潔劑或消毒水的使用有關。

新冠肺炎感染未惡化 東京預定12日解除警報

因新冠肺炎感染情況趨緩，日本東京都政府將於11日舉行會議，參考專家意見後做出最後決定，可望於12日零時起解除警報。

越南擬恢復國際航班 廣州、台灣可能列優先

越南國營媒體引述越南總理阮春福談話表示，越南計畫對30天沒有傳出新冠病毒新增病例的國家地區恢復往來航班，中國大陸廣州、日本、南韓、柬埔寨、台灣等可能優先入列。

印度新德里近3萬人確診 官員：7月底恐50萬人染疫

印度首都新德里當局9日警告，當地新冠肺炎確診病例未來數周預料將急速攀升近20倍，由目前的近3萬例飆升至50多萬例。

熱門新聞

罷免時力黃捷 高雄鳳山公民設第二連署站拚逾3萬連署

韓國瑜發三聲明 強調被罷免與國民黨無關

觀察站／為下台尊嚴轉身 韓國瑜替黨清戰場

韓國瑜提早放棄罷免訴訟 陳揮文：是對的決定

最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

傳將救火接高雄代理市長 王國材「五個字」回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。