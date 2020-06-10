台灣捐口罩及物資 日本靜岡縣拍片感謝「一起加油」

中央社 / 台北10日電

日本靜岡縣收到台灣各界捐贈的防疫物資，集結了21個單位共同拍片道謝，本月初上線。影片中不少民眾舉著牌子，上面寫上「多謝」、「一起加油」等繁體字感謝話語，展現日台之間深厚友誼。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生之後，靜岡縣除了收到台灣政府捐贈的醫療用口罩2萬片之外，也收到來自台灣地方縣市和民間團體捐贈的口罩及防疫物資。靜岡縣駐台辦事處處長宮崎悌三向中央社記者表示，靜岡縣及靜岡市收到了屏東縣贈送的防護衣及護目鏡等，藤枝市也收到台南市捐贈的護目鏡，扶輪社則捐了2萬片口罩給伊豆市選委會。

宮崎說，收到台灣的口罩及物資後，縣內紛紛出現「能否為台灣做點什麼」的聲浪，因此決定製作影片道謝。除了收到物資的地方行政機關表達參加意願外，疫情爆發前招待過台灣觀光客的店家及企業也樂意加入，宮崎強調，21個單位都是自發性參與。

靜岡縣於2013年在台北開設辦事處，負責推動各項台日交流活動。宮崎盛讚這次台灣防疫表現優異，每週向日方回報台灣的做法，希望靜岡縣從中學習。

宮崎表示，這支影片除了表達感謝之外，也向台灣人報平安，讓台灣人知道日本民眾都過得很好。靜岡縣民也很期待，台灣民眾在疫情結束後能赴靜岡旅遊，因為靜岡縣民認為台灣是「當日本陷入困境時，不會遺忘且由衷關心的友人」。

新冠肺炎 COVID-19

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