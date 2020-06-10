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研究：中國若無圍堵措施 患者將增67倍

中央社 / 台北10日電

中國疾病預防控制中心主任高福等學者近日發表文章指出，若無圍堵措施，中國大陸的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者人數將增加67倍。

高福以及疾控中心副主任馮子健團隊最近在國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表文章，回顧疫情的嚴重性和威脅。

研究顯示，2019冠狀病毒疾病比季節性流感更嚴重、傳染性更強，前者基本再生數（R0）是後者的兩倍，後者通常僅1.8%的病例需要住院，但前者僅在中國就有過半病例需要住院。

此外，流感的病死率（case fatality ratio）約為0.1%，而2019冠狀病毒疾病的病死率據估計在重災區湖北省為5.9%，湖北以外則為0.98%。

文章並引用倫敦帝國理工學院的研究估計，經調整年齡後，中國全人群的感染死亡比（infectionfatality ratio）為0.66%。

這篇研究文章表示，自疫情初始至今，中國採取兩種應對策略，分別是圍堵及壓制。圍堵策略適用於疫情早期，此時病例尚集中於局部地區，採取特定措施可阻斷人際傳播以及向其他區域擴散。

圍堵策略的核心措施則是積極發現並管理病例，對密切接觸者進行追蹤並隔離醫學觀察，必要時限制局部地區的人員流動。

文章說，中國國務院建立聯防聯控機制領導並協調各部門，能夠快速動員各類必要資源，可以及時地大規模調配醫療資源。例如兩天之內在武漢建成3間方艙醫院，以及將3間P3移動實驗室從其他城市轉移到武漢，使當地病毒檢測能力在2月達到每天3.5萬人次。

文章表示，透過研究模型估計，如果沒有圍堵措施，中國的患者數目將增加67倍，而發現並隔離病例、追蹤和隔離醫學觀察密切接觸者是圍堵策略的最有效措施，比旅行限制和減少接觸的措施更為有效，能夠避免更多的人員感染。

文章進一步指出，當疫情在多個地區呈不同程度的爆發、而透過圍堵策略難以將傳播限制在局部地區時，就要採用壓制策略。壓制策略的核心措施與圍堵相似，並且在成功進行圍堵後也應立即實施壓制策略，以鞏固成果、防止外來病例移入，避免重新出現社區傳播。

據中國國家衛生健康委員會官網，截至昨天午夜，中國大陸累計8萬3046例確診病例，累計死亡病例4634例。

新冠肺炎 COVID-19

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