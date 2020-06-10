提早解封病例飆增 印度醫療吃緊

印度不顧疫情執意解封，卻造成疫情大幅爆發，病床、呼吸器嚴重不足，醫院人手也吃緊。首都新德里當局警告，光是首都的確診人數可能會在7月底飆升20倍，急需8萬張病床來應對。在孟買，平均20個加護病床只有2名護士在照顧，醫療人手十分吃緊。另外，由於封鎖令導致大量勞工失業返鄉，造成病毒大量蔓延到較為貧窮的鄉下地區。

醫療資源不足

《印度時報》報導，新德里副市長西索迪亞表示，未來12到13天，新德里的確診人數可能會飆升2倍。他表示，新德里目前需要8萬張病床來應對，也計畫使用型體育館收治病人。

《半島新聞》報導，不只首都新德里和金融中心孟買，印度全國各地都面臨病床吃緊的狀況。新德里的市長克利瓦爾甚至表示，要將新德里的醫療資源留給新德里的居民，以免外來的病患耗盡醫療資源，而此舉招致中央政府的抨擊和反對。

一名在孟買郊區醫院的護士表示，她從4月每天不眠不休12小時工作，直到5月自己也成了新冠病人，「我們一天要收治60到70名病患。」她表示，醫院裡20個加護病床只有2名護士在照顧，根本無法負擔，而且負擔的感染風險極大。

病毒向鄉下擴散

印度在3月下旬宣布封鎖令，導致數十萬人失業，大量農工難以繼續在城市生活，只好輾轉回到鄉下。根據《經濟學人》報導，起初當局阻止農工回鄉，將他們困在感染率最高的都會貧民區，最後允許約2000萬名失業農工返鄉，反而將病毒擴散到貧窮地區。

在印度最貧窮的比哈爾邦，其確診人數中，3分之2是外地返鄉的勞工。印度當局於8日宣布開放餐廳和購物中心，然而根據專家警告，印度疫情高峰仍未到來。

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