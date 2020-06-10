家人一起吃飯、生活 新冠病毒傳染機率高18倍

新冠病毒在許多方面影響眾人生活，日常生活變成「災難恐怖片」，迫使民眾居家避疫。

但新研究顯示，多數傳染病案例的增長可追溯至看似安全天堂的住家，共同消磨很多時間的家庭，例如一起吃飯、一起看電視，傳播新冠病毒給家人的機率高18倍。

英國醫學期刊(BMJ)全球健康(Global Health)刊載的中國報告，針對至少有一成員確診新冠的120個北京家庭，總共335人進行研究。從2月28日到3月27日，又有77人染上病毒。

研究人員分析疫情初期家中成員確診的特徵，以及確診患者與家人相處的頻率，收集衛生習慣、在家戴口罩的比率、家中的社交距離等，結果發現家庭成員經常近距離接觸彼此，以致傳染機率增加18倍。

這份報告指出，大多數傳染情況發生在患者初期還無症狀的時候，家人當時也還不知道此人帶原，照常一起近距離用餐、看電視等，這些日常習慣成為造成高度傳染的關鍵風險因素，因為這些活動往往使家人之間的距離不到三呎。

但並非所有確診病患的家屬統統確診。研究發現，每天使用氯或酒精為主的消毒劑清潔住家，可把次發性感染(secondary infection)的機率降低77%。 家庭成員在家人開始顯示症狀之前就戴口罩，感染機率則降低79%。

雖然該研究依賴研究對象的記憶可能有缺失，但是研究人員認為，這可能是顯示戴口罩、消毒和保持社交距離，可有效預防新冠病毒的第一個實際生活證據。