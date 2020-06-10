苦！染上新冠 數千人仍有「腦茫現象」難痊癒

人類至今對新冠肺炎的了解仍相當有限；標準的觀點是少數的感染者、通常是年長者或已有健康問題的民眾會進入加護病房，需要氧氣或掛呼吸器，八成患者症狀溫和或沒有症狀，平均兩周就康復；但使用協作辦公軟體Slack與臉書(Facebook)參與互助小組的數千人表示，他們與新冠肺炎的嚴重症狀對抗至少一個月，有人甚至長達二至三個月，都無法康復。

為「大西洋月刊」(The Atlantic)撰文的記者艾德楊(Ed Yong，音譯)採訪九名對抗新冠肺炎較久的患者，而這些人都有以下共同點：他們大多從未被送進加護病房或使用呼吸器，所以他們的病情被視為「輕微」，但生活仍大受影響，因為持續起伏的症狀讓他們難以專注、運動、或進行簡單的任務。這些人大多相當年輕，先前也相當健康。

許多長期患者讓朋友與醫學專家難以置信，因為他們不符合新冠肺炎的典型狀況，被質疑怎麼可能這麼久都還沒痊癒，更懷疑他們只是壓力大或嚴重焦慮。華盛頓特區的教育界人士克洛伊卡普蘭(Chloe Kaplan)已經對抗新冠肺炎長達78天，她感覺「沒有人能了解我的狀況」。

如今各界已開始討論可能來臨的第二波疫情，但這些長期患者仍為第一波疫情所苦而大感沮喪。

現在大家已知新冠病毒會影響多種器官，但今年3月，長期患者的腸道、心臟、以及大腦開始出現症狀時，新冠肺炎仍主要被視為呼吸道疾病。

許多人出現「腦茫現象」(brain fogs)，或因為咳嗽或發燒而難以專注；還有人出現幻覺、短期失憶，或是觸碰表面時出現異常顫動的感覺。這些症狀起伏不定，每天不同且未消失，嚴重影響患者的日常生活。