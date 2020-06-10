越南擬恢復國際航班 廣州、台灣可能列優先

越南國營媒體引述越南總理阮春福談話表示，越南計畫對30天沒有傳出新冠病毒新增病例的國家地區恢復往來航班，中國大陸廣州、日本、南韓、柬埔寨、台灣等可能優先入列。

越南電視台報導，阮春福沒有說明若恢復和前述地點的往來航班，入境旅客是否需要接受自3月中旬開始實施的隔離檢疫方案。

越南迄今通報332起確診病例，疫情相對較輕，而且沒有人病故。目前已有成千上萬入境旅客接受隔離檢疫。

30日內無新病例地方優先

阮春福表示：「越南準備對30天內未傳出確診病例的國家恢復國際航班，但考量疫情的複雜性，恢復航班必須極度謹慎。」

阮春福說，「疫情預防與控制國家指導委員會」先前被要求草擬「安全」清單。

阮春福沒有說明是否已有國家或航空公司被徵詢，但他表示，中國大陸廣州、東京、首爾、台灣、寮國、柬埔寨等都會優先考慮恢復航班。

越南8日通報新增三起確診病例，全數是境外移入。越南已54天未發現本土病例。

越南自3月25日起原則上暫停國際航班，並自3月22日起禁止外國人入境。