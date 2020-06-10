印度新德里近3萬人確診 官員：7月底恐50萬人染疫

影音來源：世界新聞網

印度首都新德里當局9日警告，當地新冠肺炎確診病例未來數周預料將急速攀升近20倍，由目前的近3萬例飆升至50多萬例。

印度正在逐步放寬全國防疫封鎖措施，以緩解新冠肺炎疫情對印度經濟造成的嚴重衝擊。但在人口高居全球第二的印度，各地疫情仍持續肆虐。

新德里副巿長西索迪亞（Manish Sisodia）在一場疫情應對會議後說，主管機關預估，新德里確診病例將由目前的近2萬9000例飆升至7月底的55萬例。

西索迪亞還表示，人口約2000萬的新德里，屆時將需要8萬張醫院病床因應。但目前新德里的醫院已負荷過重，當局宣布，當地的政府醫院將只接收本地病人，且小道消息顯示，當地火葬場已疲於應付。

新德里市長疑染疫

此外，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）從7日下午開始發燒、咳嗽，已自我隔離，9日將接受病毒篩檢；這項消息已獲新德里市政府官員證實。

印度政府9日通報，境內累計有26萬6598例確診，目前在全球排名第5。印度過去24小時新增近1萬例確診，主要出現在孟買和新德里等人口擁擠的超大城市。最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）確診病例已超過中國，逾8.5萬例。

即使疫情升溫，但為挽救受新型冠狀病毒疫情打擊的經濟，印度政府仍決定分三階段解除從3月25日起實施的全國封鎖，8日是第一階段的首日，許多購物中心和餐廳開門營業，辦公室有一成到三成的人力上班，但因疫情持續升溫，商場、餐廳大多門可羅雀。一些印度寺廟、錫克教寺廟及清真寺都在8日開放，但參拜的信徒稀少，多數寺廟仍然關閉。

在上下班時間，有些路段出現短時間的塞車，加上都市人口稠密，許多人在街上等公車時根本不保持社交距離，許多上班族仍習慣搭乘一人才10盧比（約0.13元）、多人擠一輛的壓縮天然氣（CNG）人力車（Rickshaw），根本不可能維持社交距離，讓人擔憂疫情將更加惡化。

在拯救經濟還是控制疫情的兩難下，印度多數省市政府仍選擇拯救經濟，但東部的米左拉姆省（Mizoram）和西孟加拉省在考量確診病例增加下，決定把封鎖延長到6月30日。

印度首都新德里當局9日警告，當地新冠肺炎確診病例未來數周預料將急速攀升近20倍，由目前的近3萬例飆升至50多萬例。 法新社