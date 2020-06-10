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全美14州單周確診數新高 DC多名國民兵染新冠

世界日報 / 記者顏伶如、編譯郭宣含╱綜合9日電

隨著全美多州逐步解封，自6月初開始，原本非重災區的14州與波多黎各過去一周平均新冠肺炎新增病例創下疫情以來新高；華盛頓特區上周大規模抗議警察暴力遊行後，也有多名執勤的國民兵確診新冠肺炎。

另外，根據聯邦疾病防治中心(CDC)新冠病毒新增病例通報指南，地方政府必須把「可能病例」納入通報，其中包括出現染疫病狀卻還沒有接受檢測的案例，還有染疫判定為死因或導致死亡原因卻尚未獲得檢測證實的案例。然而，至少28州並沒有把可能病例列入通報，而在這些州當中逾半數在過去一周裡都有疫情升高跡象。

過去兩周全美反警察暴力的示威活動可能會成為疫情擴散的新變因；衛生官員警告，民眾遊行時相互推擠恐提高傳染率，進而擴大疫情。

華府國民兵發言人戴維斯(Brooke Davis)中校表示，不會公布國民兵確診人數，但官方認為至少目前人數不多。

美聯社報導，雖然部分國民兵有穿戴保護裝備，但多數人並未戴口罩，而且幾乎無法維持社交距離。戴維斯在聲明中指出，單位指揮官應負責要求國民兵遵從防疫規定，另外國民兵應召前後都會接受醫療檢查。

多名官員指出，華府示威時約有5000名國民兵前來，其中高達1200人來自華府，其他則來自11州。

根據「華盛頓郵報」統計，目前全美除了波多黎各，另有14州疫情大增；美國第一波疫情衝擊的是人口稠密的大都會區，例如紐約市、芝加哥和底特律，而現在新增案例比例最高的區域人口則相對較少。

現在全美鄉村地區人口不到6萬人的小郡紛紛出現新一波疫情，衛生專家擔心這些地區本就資源短缺，以現有公共設備恐難以追蹤疫情新增案例。

有線電視新聞網(CNN)報導，至少有28州沒有根據CDC指南，把可能病例也列入通報，這些州當中包括全美人口最多的幾個州，例如加州、佛羅里達州、紐約州及德州等。

報導指出，在全美各地紛紛解封，重啟經濟活動的同時，準確掌握疫情發展，才能讓政府首長有效追蹤病毒傳播的實際狀況，並且做出因應決策，對於防疫措施的寬鬆進行調整。

新冠肺炎 COVID-19

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