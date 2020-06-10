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佛奇：新冠病毒是我大夢魘 結束還早

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合9日電

白宮公衛顧問佛奇表示，新冠疫情堪稱他投身醫學以來，「最可怕的噩夢成真」，而這種傳播快速、致死率極高的病毒目前仍在全球傳播，疫情尚未結束，人類最終需要幾十億劑的疫苗，才能戰勝此一病魔。

財經專業頻道CNBC9日報導，「國家過敏及傳染病研究院」院長佛奇接受「生物數位」(BIO Digital)訪問時表示，新冠病毒「極易傳染；大家只要想想，它在四個月期間，便蹂躪全世界。」

佛奇表示，全球有數百萬新冠確診案例，而且疫情還沒結束；這次感染集中在很短、很短的時段內發生，首案通報在去年12月，元月侵襲武漢，2月便流竄到世上其他地方，直到現在都尚未結束。

據約翰霍普金斯大學集纂數據，新冠病毒目前已感染人數，全球為700多萬，造成至少40萬8244人喪生。

佛奇指出，新冠病毒與其它病毒如伊波拉與人類後天免疫不全病毒(HIV)不同，它由動物宿主跳到人類後，傳染力、致死率都很高，導致名列世界史上最嚴重的疫情，已有人把新冠疫情與1918年流感大流行相提並論。佛奇表示，可以說這段期間，新冠病毒「接管了地球」。

佛奇表示，醫藥業挺身而出對抗新冠病毒，用力之深更勝2000年代初期對抗「嚴重急性呼吸道症候群」(SARS)，讓他覺得很感動。據世界衛生組織統計，截至2日止，已有逾124種新冠疫苗研發中。國家衛生總署已加快速度，與生技公司「Moderna」共事，研發預防新冠的強力疫苗。Moderna預計在7月開始的第三階段實驗中，徵集大約3萬人參與。

佛奇認為，最後研發出有效新冠疫苗的業者不會只有一家，原因在全球需要幾十億劑的疫苗；他幾乎可以確定，將有好些疫苗業者達標，產品獲批准上市，廣獲使用。

佛奇另對研發治療新冠病情的藥劑表示樂觀，認為會有「不少」療方出現；醫藥界這方面向來表現傑出，而且速度很快，甚至超過公共衛生界對新冠的因應。

新冠肺炎 COVID-19

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