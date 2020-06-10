從藥物到漱口水 防疫療法試驗

各藥廠與醫師都在尋找治療新冠肺炎的藥物，並大力研發疫苗，但他們沒有把注意力放在暴露在病毒下前後預防感染的療法上。

「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)最受科學界重視，但如今其療效已經受到質疑，焦點逐漸轉移到別種療法的試驗上，從藥物到漱口藥都有。

雖然部分療法已經被廣泛使用，科學家仍需要數個月的時間，才能確知某種療法是否能預防新冠肺炎。

目前沒有聯邦政府認可的新冠肺炎治療藥物，只有抗病毒藥物「瑞德西韋」(remdesivir)出現部分療效，並已在部分地區常規使用；目前瑞德西韋只能透過靜脈注射，對於想預防新冠肺炎的人來說並不是理想選擇。

世界衛生組織(WHO)正在進行名為「團結」(Solidarity)的全球大型試驗，測試可望能治療新冠肺炎的療法，包括羥氯奎寧、瑞德西韋、以及治療愛滋病藥物「洛匹那韋」(Lopinavir)和「利托那韋」(Ritonavir)的兩種組合，還有這兩種藥物再加上治療多發性硬化症的「干擾素β-1a」(Interferon beta-1a)。

總部位在佛羅里達州坦帕(Tampa)的藥廠正在使用候選藥物「硝唑尼特」(nitazoxanide)分別進行兩項試驗；這種藥物長期被用來治療旅行者腹瀉。

該公司讓一家療養院的800人、以及800名醫護人員及第一線防疫人員測試使用硝唑尼特，看此藥能不能幫助曾經暴露在新冠病毒下的人預防感染；該公司執行長艾爾斯(Marc Ayers)說，希望結果能在今年夏天結束前出爐。

肯塔基大學(University of Kentucky)助理教授亞莉珊卓‧凱吉納(Alexandra Kejner)推動一項大型研究，檢視哪種特定濃度的碘能幫助預防新冠肺炎；目標是在鼻子與嘴巴內側覆蓋一層碘，防止病毒附著。

凱吉納召集300名患者參加試驗，並與喬治華盛頓大學(George Washington University)和路易斯安納州立大學(Louisiana State University)研究人員合作；希望能在未來二至三個月內至少取得初步資料。